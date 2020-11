Entretien avec Manuel Lozano de la Fundación Sí – #Entrevista

Le siège du Sí! il est bourré de boîtes. Il y en a avec de la nourriture, des verres, des manteaux, des éléments de technologie, des articles d’hygiène. Il y a des matelas, des jouets, des enveloppes. L’entrepôt du rez-de-chaussée est un grand entrepôt où les dons entrent, s’organisent et sont expédiés en camions vers toutes les provinces du pays.

Depuis le début de la pandémie, la fondation a déjà distribué plus de 700 tonnes de nourriture aux cantines et aux personnes qui avaient besoin d’un coup de main. La nourriture n’a pas toujours été le principal axe de travail de l’ONG dirigée par Manu Lozano, mais depuis l’arrivée du coronavirus, ils ont dû faire face aux multiples besoins qui se posaient.

À son tour, la fondation a poursuivi son programme de résidence universitaire. Ce sont des maisons situées dans différentes provinces où ils accueillent des garçons et des filles des zones rurales qui souhaitent étudier un diplôme universitaire, et grâce à ces résidences, ils peuvent le faire. Ils reçoivent une maison, de la nourriture, des moyens de transport et du matériel d’étude. Aujourd’hui, il y a 420 jeunes dans tout le pays, et tout au long de l’année, la fondation disposait de 2 865 zooms pour choisir les participants pour l’année prochaine.

Le rêve des candidats n’est pas moindre: selon Manu, Dans de nombreux cas, ils marchent des kilomètres jusqu’à ce qu’ils atteignent une ville où ils ont un signal, ou ils se rendent à cheval dans un poste de police pour demander Internet et ainsi pouvoir participer à des admissions virtuelles. «Ils le méritent tous, mais il y a encore des enfants laissés pour compte», dit Manu Lozano, qui dit que pour lui, la pire semaine de l’année, c’est quand il doit parler aux enfants qui n’ont pas été choisis. «Tout le monde le rameur, le combat, et c’est excitant de voir l’effort qu’ils font. La seule chose à laquelle je peux penser est de me lever et de les applaudir, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tous entrer en raison de limitations matérielles. C’est pourquoi il est si important pour nous de continuer à ouvrir de nouvelles résidences », explique-t-il.

-Quelle question: votre vie a-t-elle changé avec la pandémie?

-Oui biensur. Tout le monde. Dont la vie n’a pas changé?

-Et la vie de la Fondation?

-Clair. De l’augmentation de la demande à repenser la façon de faire tout ce que nous avons fait. Il n’y a pas eu un seul jour où j’étais dans ma maison, j’ai passé tout mon temps ici, dans la fondation. C’était notre stratégie: tout le monde à la maison et une toute petite équipe travaillant ici pour ne pas ajouter de risques. Et de là, nous avons coordonné et des camions avec de la nourriture ont été envoyés dans les différentes provinces.

«Il n’y a pas eu un seul jour où j’étais chez moi, j’ai passé tout mon temps ici, dans la fondation», raconte Manu, qui a dû réorganiser le fonctionnement de son ONG à cause de la pandémie. Photo: Gastón Taylor.

-Combien de temps pensiez-vous que cela durerait?

-La première chose était le désespoir de savoir comment nous allions nous organiser. Après, j’ai beaucoup merdé parce que j’ai fêté mon anniversaire en juin et j’ai dit «ne t’inquiète pas, c’est évident que nous sommes partis pour mon anniversaire». Et évidemment pas. Je me souviens que. Je pense que personne n’a imaginé cela. Heureusement la fondation a un manque de structure qui lui donne de la flexibilité, et cela pour ce contexte était primordial et nous a permis de surfer sur la vague.

– Il y a de nombreuses années, vous vous êtes consacré à aider les autres, avez-vous ressenti du désespoir à un moment donné?

-Les premiers jours ont été fatals pour plusieurs aspects: d’abord, parce que les banques étaient fermées et que les retraités qui n’avaient pas assez à manger ont commencé à nous appeler parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir d’argent de la banque et ne voulaient pas sortir. Cela a généré beaucoup d’angoisse chez les personnes âgées qui étaient seules. C’était émotionnellement très fort. Et puis la demande a commencé à baisser non seulement dans les salles à manger avec lesquelles nous travaillions auparavant, mais aussi chez des personnes qui ne nous avaient jamais demandé et qui ne l’avaient jamais demandé.

-Est-ce que ça a commencé à arriver souvent?

– C’était émotionnellement très fort, et il faut l’aborder d’une autre manière. La personne qui a déjà demandé à plusieurs reprises malheureusement cette barrière l’a brisée … mais la première fois est terrible. Il y avait des gens qui n’osaient pas nous appeler alors ils nous ont écrit, nous sommes allés à la porte, nous leur avons laissé des affaires, ils les ont attrapés et ont couru à l’intérieur.

-Comme avec la honte …?

-La honte d’avoir à demander pour la première fois. Des gens plus liés au métier, qui vivaient au jour le jour. Qu’il y aurait des griffes à la fin du mois mais que ça viendrait. Les premiers mois ont été très complexes. Et cela continue toujours, la demande est très grande, mais vous construisez également la façon dont vous donnez des réponses. Et aussi comprendre que nous ne pourrons pas répondre à beaucoup de choses. L’autre jour, nous bavardions avec les bénévoles et l’une des leçons est de comprendre que nous ne sommes pas des super-héros. Que nous sommes pleins de limites.

Manuel Lozano, président de la Fundación Sí, dans l’un des principaux bureaux du quartier Colegiales. Toutes les boîtes sont avec des dons à livrer (Gastón Taylor)

-Même si je sais qu’ils ont distribué beaucoup de nourriture par exemple.

-Nous avons distribué environ 710 tonnes de nourriture, ce qui est scandaleux. La quantité de camions que nous avons chargés et déchargés est énorme, mais même ainsi, à de nombreuses salles à manger et à de nombreuses personnes, nous avons dit «nous ne pouvons pas faire face, nous ne pouvons pas faire face, nous ne pouvons pas faire face». Et là, cela semble contradictoire parce que le fondement s’appelle Oui et plusieurs fois nous devons dire non, mais la vérité est que notre capacité de réponse est un peu la capacité de réponse de la société qui nous aide à donner cette réponse. Cela a explosé, cela nous a beaucoup aidés, mais évidemment quand la demande se prolonge dans le temps dans le temps… il y a un moment où il n’y a aucun moyen d’y parvenir.

-Que dites-vous à quelqu’un qui a besoin d’une assiette pour la première fois et qui a honte … Comment l’encouragez-vous?

-En fait, je pense que l’important, c’est quand on a réalisé comment la situation allait arriver, ne pas trop demander pour ne pas exposer davantage la personne. La personne est déjà très exposée au moment où elle doit entrer en contact. Cela nous est arrivé avec des gens qui allaient chez eux et c’étaient des maisons dont on n’aurait jamais imaginé que quelqu’un qui y habitait pourrait avoir besoin. Donc, il demandait moins, disant que c’était pour cela que nous étions. Interagissez depuis le confinement, mais ne leur demandez pas de raconter la situation pour ne pas avoir à se déshabiller un peu plus. C’était le moyen de prendre soin d’eux. Il y avait aussi l’équipe de psychologues et de bénévoles du téléphone qui s’occupaient des gens. Certains qui n’avaient aucun besoin matériel mais qui désespéraient d’être seuls à l’intérieur … Et parmi toute l’équipe, nous avons essayé de contenir.

-Vous parliez juste de 700 tonnes de nourriture. La grande opération pandémique avait-elle à voir avec la nourriture?

-Oui, sans aucun doute. Nous avons travaillé avec la nourriture mais ce n’était pas notre axe principal. Dans la rue, par exemple, on travaille plus dans la récupération des dépendances, le placement, que la personne essaie de sortir de la situation de la rue … Mais, comme il n’y a pas de gens qui se promènent, les restaurants et les bars sont fermés, les endroits où les gens accèdent couramment Ils n’étaient pas en mesure d’obtenir de la nourriture, donc pour la première fois dans l’histoire de la fondation pendant ces mois, nous sommes sortis avec du ragoût, ce que nous n’avons pas fait.

-Comment est le programme de résidence universitaire Fundación Sí!

-Nous avons 13 résidents dans différentes provinces. Il y a 420 garçons qui y vivent. Ce sont de grandes maisons où vivent gratuitement les enfants des zones rurales les plus reculées. Il y avait aussi un excellent travail de contenir ces gars. Ceux qui venaient déjà d’autres années, c’était plus facile, mais pour ceux qui venaient d’entrer, c’était difficile.

-Vous prévoyez d’ouvrir de nouvelles résidences, non? Avez-vous réussi à vivre cela malgré la pandémie?

-Oui, malgré tout le mal, la force et la douleur qui s’est passé cette année, nous avons pu ouvrir quatre nouvelles résidences, ce qui est une part d’espoir vital car dans un contexte comme celui-ci, c’est très précieux car nous savons quel impact cela génère sur ces garçons et filles ils entrent. Ils viennent des situations de pauvreté les plus extrêmes qui peuvent vous arriver, des situations les plus douloureuses, et même ainsi ils arrivent dans les résidences avec une envie et une conviction d’aller de l’avant qui bouge. C’est pourquoi nous cherchons à ouvrir davantage, car c’est transformateur.

Année 2018. Manuel à Santiago del Estero avec les premiers diplômés de la première résidence universitaire de la fondation: Camila, Marcela et Araceli (Fundación Sí)

-Qu’est-ce qui a le plus fleuri avec la pandémie: le bien ou le mal? Solidarité ou méchanceté?

-Je pense que c’est un de mes mécanismes de défense inconscients, mais J’essaie toujours de rester avec le bien. C’est pourquoi je préfère te dire les choses qui m’excitent et non ce qui me met en colère, parce que si nous nous laissons emporter par le mal avec le type de travail que nous faisons… Je dois m’allonger sur le lit et pleurer tout de suite. L’être humain a ceci de s’accrocher au bien pour tolérer le mal. Je suis convaincu que nous pouvons avancer. Je crois aussi que les responsabilités sont différentes et que la mesure de notre capacité est la mesure de notre responsabilité. Que je ne me lasserai jamais de répéter.

– Je sais que vous êtes en ces jours avec une grande campagne. De quoi parle le grand jour?

-Oui. El Gran Día est une initiative de McDonalds, qui est l’une des sources de financement des résidences. Imaginez que les garçons là-bas aient couvert le logement, la nourriture, les livres, les notes, les billets pour aller à l’université, les cours de soutien … Tout. Et 420 jeunes doivent être soutenus avec le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner tous les jours. Ainsi, ce 13 novembre, 100% du produit de la vente de Bic Mac chez n’importe quel McDonalds en Argentine est donné, une partie pour la maison Ronald et une autre pour les résidences. C’est donc un moyen très simple, facile et à la portée de beaucoup de collaborer.

-C’est-à-dire que si quelqu’un lit et hésite entre aller chez McDonalds un de ces jours, allez le vendredi et demandez un Bic Mac …

– Mange-le vendredi, totalement! Parce que 100% de ce Bic Mac va vous aider. Et cela fait une énorme différence pour nous. J’aime dire cela parce que quelqu’un peut demander: combien peut être élevé avec un hamburger … La vérité est que l’année dernière avec la collecte de ce jour-là, nous avons réussi à ouvrir une nouvelle résidence à Mendoza, avec une capacité de 50 enfants, et maintenant les étudiants entrent Médecine, génie pétrolier, agronomie, droit … Cette maison n’existait pas auparavant et c’est grâce à chacun des Bic Mac qui ont été achetés en une journée.

-Pourquoi penses-tu qu’à un moment de ta vie tu as dit: je vais consacrer ma vie aux autres?

-Je ne sais pas si je l’ai déjà dit. Je pense que c’est arrivé. Et je vous dirais que plus que consacrer notre vie aux autres, c’est se consacrer à nous-mêmes. J’ai grandi dans une maison où ma mère nous disait toujours: la famille est l’humanité. Et ça semble un peu ringard mais ils ont élevé ma sœur et moi comme ça, ma mère n’a jamais compris ça à propos de la famille du sang, de la famille biologique … Et il me semble que c’est ce qu’il faut faire, chacun de l’endroit où il se trouve. Et chacun doit aussi chercher où, mais il me semble que cela fonctionne pour nous tous. Je veux dire, ne ferais-tu pas quelque chose pour ta famille si elle en avait besoin?

-Oui.

-Eh bien: si nous comprenons que nous sommes toute la famille, nous le ferions tous.

