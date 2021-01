L’incident a été enregistré par des caméras de sécurité

L’aube de lundi dernier Cynthia et Julio, ongle Couple de 30 et 32 ​​ans qui vivent dans la ville de Mar del Plata et ils ont deux jeunes enfants, étaient en route pour travailler à l’usine de transformation du port à moto lorsque ils ont été frappés par une femme qui conduisait une voiture blanche Fiat Uno. Tous deux ont été grièvement blessés et sont toujours hospitalisés aujourd’hui, attendant d’être opérés.

L’incident s’est produit quelques minutes après 16 heures lundi au coin de Fortunato de la Plaza et Sáenz Peña, dans le quartier d’El Progreso. Deux caméras de sécurité dans la région ont enregistré ce qui s’est passé. Dans les images auxquelles vous avez accédé Infobae On observe le conducteur de l’Uno tournant à gauche à faible vitesse mais sans s’apercevoir que la moto venait dans la direction opposée.

La voiture a écrasé le couple avec son coffre, qui est tombé lourdement au sol sur le trottoir. La femme a arrêté sa marche pendant quelques secondes, puis a choisi de quitter les lieux sans aider Cynthia et Julio.

C’est ainsi que la voiture qui a frappé le couple a été laissée

Quelques minutes plus tard, les victimes ont été transférées à l’hôpital Interzonal General de Agudos (Higa). Les deux sont hospitalisés dans un état réservé. Heureusement, son état s’est légèrement amélioré au fil des jours. Cependant, les professionnels de la santé prévoient de les soumettre à des chirurgies différentes en raison des blessures qu’ils ont subies.

«Nous attendons cela. Le travail social ne prend pas le relais et nous avons besoin d’eux pour nous aider pour que tout cela soit résolu à la fois », a déclaré Irma, la tante de Cynthia au site 0223. En dialogue avec Infobae, la femme a expliqué que sa nièce a subi des fractures du crâne, une clavicule cassée, une poitrine fracturée, un poumon atteint et plusieurs vertèbres cassées. Dans le sillage de la gravité les médecins ont évoqué la possibilité qu’elle ne puisse plus marcher.

Il en va de même avec Julio, qui a présenté six vertèbres cassées et il faudra attendre le résultat de son opération. «Les chances que vous avez de vous en sortir sont très faibles. C’est pourquoi nous demandons de l’aide pour tout clarifier et payer ce que cette femme doit payer », a demandé Irma.

Une enquête a été ouverte sur l’affaire et est menée par le procureur pour les coupables Pablo Cistoldi. Le chef d’orchestre de l’Un, dont l’identité n’a pas transcendé, il a été mis à la disposition de la justice deux jours seulement après le fait, lorsqu’elle s’est présentée au cinquième poste de police, accompagnée de son avocat de la défense. Là, elle a été informée de la formation de l’affaire et a été accusée du crime de “Blessures coupables”, sans être arrêté. Après cela, il s’est retiré chez lui.

Les membres de la famille demandent justice

La situation a scandalisé la famille et les amis de Cynthia et Julio, qui ont organisé une manifestation vendredi pour demander justice, mettant l’accent sur l’abandon de la personne. “Elle a fait un demi-tour, a fait un virage à gauche, est entrée en collision avec eux, a fait marche arrière, les a vues couchées et les a laissées comme un chien”, dit Irma avec colère.

L’appel était au coin où l’accident s’est produit. La tante a dit à ce média qu’ils s’attendaient à des nouvelles de la cause dans les prochains jours alors qu’ils prévoyaient une nouvelle mobilisation.

