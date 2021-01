“Trois regards sur Mar del Plata”, au Musée MAR

Avec des photos de Annemarie Heinrich, Ataúlfo Pérez Aznar et Alberto Goldenstein, l’échantillon Trois vues de Mar del Plata Organisé par Andres Duprat pour le Musée MAR de la station balnéaire, il vous invite à découvrir des vues et des temporalités différentes de la réalité du visiteur.

Composée de 38 œuvres photographiques en nouveaux exemplaires, l’exposition se compose de 15 images de Heinrich (1912-2005), 9 par Pérez Aznar (1955), et Goldenstein 14 (1951). Il peut être visité sur réservation et se déroule jusqu’en juin de cette année.

Dans la sélection faite par Duprat avec les artistes et le photographe Alicia sanguinetti, fille de Heinrich, des images moins connues du travail du photographe d’origine allemande qui a dépeint des personnalités d’une scène culturelle locale florissante se démarquent. Ses montures capturent les visages des pêcheurs, des filets, des chaises et un jeu particulier d’ombre et de lumière, immobiles et profonds.

En tant, Perez Aznar présente quelques portraits d’une série qui compte quatre décennies de travail sur la ville qu’il considère comme la sienne. Lors de la visite, la dernière étape concerne les photos prises par Goldenstein, avec son intérêt pour les essais urbains et la couleur.

«L’exposition rassemble des images de Mar del Plata prises par trois artistes avec des vues singulières, lucides et significatives sur la ville en trois coupes temporelles: les années 40 et 50 (Heinrich), les années 80 Pérez Aznar) et 2001 (Goldenstein) . Il a été spécialement conçu pour être présenté à Mar del Plata », a déclaré Duprat.

Il s’agit d’une gestion partagée entre le Musée National des Beaux-Arts dont Duprat est directeur, et le musée provincial MAR, sous la direction de Daniel Besoytaorube, de la ville au bord de l’Atlantique avec son emblématique lion de mer d’or sur l’esplanade, travail par Marta Minujín lorsque nous avons l’information.

Conformément aux protocoles sanitaires d’utilisation des musées, la salle d’exposition – un large carré d’environ 18 mètres de côté sur 9 mètres de haut – est organisée avec un «design ouvert avec un parcours chronologique et unidirectionnel avec le tracé de chaque série sur chaque mur de la salle, avec un montage qui donne un rythme régulier de vision au visiteur », explique Duprat.

«Je m’intéresse particulièrement à l’intersection des arts visuels et de l’espace urbain, peut-être à cause de ma formation d’architecte, et je crois que l’exposition aborde cette intrigue complexe qui constitue l’utilisation de l’espace public, la dynamique citoyenne, les transformations et en général tout qui concerne la sociologie urbaine », a-t-il assuré.

D’autre part, l’exposition «fournit un cadre de contexte historique que le spectateur peut confronter à la réalité du temps présent qu’il vit -expliqué Duprat- et la possibilité d’ajouter aux trois vues historiques une quatrième vision, par chaque visiteur, qui prend en compte la réalité sans précédent que nous vivons et l’impact sur la ville ».

“Ce sont trois artistes d’une grande importance dans l’histoire de la photographie argentine et chacun d’eux a son propre look original, d’une grande force poétique”, a déclaré le commissaire. Et il a ajouté: “la série dépeint des aspects de la ville et de la société à trois moments cruciaux de l’histoire argentine”.

“Dans le cas de Annemarie Heinrich Ses vues ont accompagné le processus de transformation de Mar del Plata, de l’esthétique majestueuse avec laquelle le spa avait été conçu – une sorte de Biarritz sud-américain pour les familles de la classe supérieure – vers une ville complexe et plurielle, capable d’accueillir toutes les classes sociales avec leur les hôtels syndicaux et la prolifération de bâtiments accessibles basés sur le tourisme social promus dans les années 40 et 50 », a-t-il déclaré.

Perez Aznar organise sa vision de la ville à travers les types humains les plus caractéristiques, dépeignant à travers eux le passage de la dictature à la démocratie dans les années 1980, et Goldenstein pose son regard sur une année clé de l’histoire récente: la crise politique et économique de 2001.

«Annemarie en plus de son travail professionnel bien connu, elle se consacre beaucoup à prendre des photos et à créer des images pour elle-même. Il marchait toujours avec l’appareil photo sur l’épaule depuis son arrivée au pays à l’adolescence en 1928. Ses voyages, ses paysages, ses résumés, ses séries sur les mains et les nus et l’Amérique latine en général. Son travail est incommensurable. Cette série de Mar del Plata est une sélection réduite sur cette ville », a déclaré Sanguinetti.

Pourquoi Mar del Plata? “Annemarie est déjà en couple avec celui qui était son partenaire de vie, l’écrivain Alvaro Sol (Sanguinetti) qui était ami avec des artistes Castagnino, Policastro, Soldi, Spilimbergo avec qui ils formaient un groupe très uni. Castagnino avait une maison à Mar del Plata – où Camet est aujourd’hui – à cette époque des années 40 et 50, et à cette époque, c’était presque la campagne. Les artistes allaient dessiner et Heinrich prendre des photos, poursuit le photographe, et souligne qu ‘«ils ont même discuté de la question de la lumière en peinture, en photographie», explique la fille du photographe.

Au moment où Mar del Plata a commencé à se développer de manière extravagante et en particulier avec les immeubles d’habitation, Annemarie a quitté Mar del Plata et s’est rendue à Pinamar – sans rues ni bâtiments asphaltés – jusqu’à ce qu’elle soit également urbanisée.

«Différentes époques se complètent», a expliqué Pérez Aznar, dont le père a fondé l’Université de Mar del Plata. Son intérêt à participer à l’exposition est marqué par son identification à la ville et à cette décennie, les années 1980 en particulier, avec des portraits en noir et blanc, une courte partie d’une vaste série. «Mon but avec la photographie est d’interpréter le monde qui m’entoure. Ce ne sont pas des enregistrements neutres comme il est d’usage en photographie, mais des interprétations conditionnées par ma formation de géographe et mes études en anthropologie culturelle et en histoire », a souligné le créateur d’Omega, la première galerie photo du pays.

«Je m’intéresse à l’être humain en tant qu’être social. Par conséquent, je considère que mon travail sur Mar del Plata ne concerne pas la ville mais une métaphore de l’Argentine. Où les gens s’habillent et sont plus libres que le reste de l’année. Dans cette ville il y a cette spontanéité et c’est l’aspect qui me fascine dans l’être humain: les libertés – précise le photographe – Mon intérêt personnel est cette interprétation de ma société, de ma génération. Mar del Plata est quelque chose de très puissant, de très viscéral ».

La saison touristique dans la ville lui a permis de prendre des photos dans les dernières années de la dictature civico-militaire (1976-1983), pendant la saison, car “un appareil photo est passé inaperçu” et il a pu prendre des photos de ce qui l’intéressait, les gens de la ville. rue. Dans ces portraits, la ville et son architecture sont identifiées.

«Quand Duprat m’a appelé pour proposer le spectacle, cela m’a semblé une bonne idée, et je connaissais déjà la série de Pérez Aznar, que j’ai invité à la montrer lorsqu’il a réalisé la Galería del Rojas», a déclaré Goldenstein. Je ne savais pas qu’Annemarie Heinrich avait une série de Mar del Plata et cela me semblait une belle surprise ».

Parmi les raisons de la réalisation de la série 2001 de Mar del Plata, l’année de la crise économique qui a éclaté à la fin de cette année se démarque, bien que les images aient été prises en mai. «On pouvait le voir venir et Mar del Plata était en quelque sorte la fin d’un par un, de tout ce fantasme du ‘premier mondisme’, de Miami. Revenir à Mar del Plata, c’était comme tourner notre regard et regarder un peu à l’intérieur de notre propre histoire, notre propre monde », se souvient-il.

«Je suis plus intéressé par les relations entre les choses qui apparaissent, que par la photographie ou l’iconisation d’une chose en particulier. Généralement, dans ma photographie il y a un retardement, et par contre je photographie les relations entre les choses: les personnes par rapport au monument, l’architecture par rapport à l’espace ouvert. Ma photographie est fondamentalement relationnelle », a défini Goldenstein.

