Mara Gómez est la première joueuse trans dans la catégorie la plus élevée du football féminin argentin (REUTERS)

Ce lundi est une journée historique pour le football argentin. Mara Gomez fait ses débuts en Villa San Carlos et est devenu officiellement le premier joueur trans de la première division féminine. L’attaquant est un partant dans le match que l’équipe de Berisso joue à domicile contre Lanús à la deuxième date de Tournoi de transition.

Gomez, 23 ans, avait participé à tous les matchs préparatoires de son équipe depuis le début, mais n’avait pas été en mesure de faire sa présentation le premier rendez-vous car son autorisation n’était pas arrivée à temps. Bien qu’il ait fait partie des personnes convoquées pour jouer contre le Racing sur le site Tita Mattiusi, il a dû voir les actions de l’extérieur en raison d’un retard dans le chargement de ses données de signature. Ces procédures ont pris fin au cours de la semaine et la tête pourrait commencer contre le casting de grenat. En ce moment, les Villeras gagnent 1-0 avec un but de Emilie Braga (diffuse TNT Sports).

Dans l’une de ses premières interventions du match, 12 minutes après le début de la première mi-temps, L’archer de Lanús a couvert une main dans la main. C’est ainsi que l’attaquant a failli marquer sa première conquête.

Les étapes pour inclure officiellement Mara dans le campus de Villa San Carlos avaient commencé en janvier de cette année, alors que le tournoi précédent était encore en cours, qui a pris fin en raison de la pandémie. À ce moment-là, l’équipe se battait pour ne pas être reléguée en deuxième catégorie et les entraîneurs sont allés la chercher dans la Platense League car elle avait besoin d’une hiérarchie en avant.

L’attaquant, en action contre Lanús (REUTERS)

En mars dernier, le joueur a signé un accord par lequel l’AFA a autorisé leur participation au concours. La réunion, qui s’est tenue dans les bureaux de l’immeuble de la rue Viamonte, a été suivie par le propre Claudio Chiqui Tapia, président de l’entité.

Mara a une longue histoire dans le football, en particulier dans les équipes de la Ligue amateur Platense. Je passe par Association Iris, UOCRA Oui AFI Las Malvinas. Avec ce dernier casting Elle a été double championne (Clausura et Apertura 2019) et meilleure buteuse (15 et 18 buts, respectivement). En outre, elle faisait partie de l’équipe de Cambaceres (où elle a joué des tournois en dehors de l’AFA) et était membre de l’équipe de football féminine de Platense, qui en 2019 a joué un match amical contre le Deportivo Curtidores.

“C’est une joueuse avec un très bon coup de poing, elle est rapide et a un amour avec le but qui est très difficile à atteindre. La voûte plantaire est entre le front et le front tout le temps. C’est une joueuse intelligente qui s’adapte bien et qui a un bon sens de l’équipe, ce qui est très positif », a-t-il déclaré. Infobae il y a quelques jours Juan Cruz Vitale, l’entraîneur de Villa San Carlos, évoquait les caractéristiques techniques de Mara.

PLUS SUR CE SUJET:

Historique: Mara Gómez a été qualifiée et sera la première joueuse trans du football argentin

Le cas de Mara Gómez, la joueuse trans qui pourrait écrire l’histoire du football féminin en Argentine

L’histoire choquante de la joueuse de tennis trans qui est aujourd’hui n ° 3 en Argentine dans la catégorie senior féminine

L’histoire de John Blankenstein, le premier arbitre qui s’est dit gay: le jour où il a été sorti d’une finale de Ligue des champions et son héritage dans la lutte contre l’homophobie