BUENOS AIRES (AP) – La légende mondiale du football Diego Maradona se remet de son opération pour un hématome sous-dural sous les yeux attentifs de nombreux compatriotes et dirigeants régionaux.

“La dernière partie (médicale) d’il y a 20 minutes était excellente”, a déclaré Matías Morla, l’avocat de Maradona, à son arrivée mercredi matin à la clinique privée Olivos, à la périphérie de Buenos Aires, où la veille “Le Dix »est intervenu avec succès.

Morla a déclaré que plusieurs dirigeants politiques ont exprimé leur inquiétude pour la santé de l’entraîneur de Gimnasia La Plata, qui, avec 60 ans à peine, a une longue histoire de problèmes de santé.

À cet égard, il a souligné que le président argentin Alberto Fernández et d’autres dirigeants et ex-présidents se sont contactés pour savoir comment évoluait l’ancien capitaine de l’équipe argentine et ancien joueur de Boca Juniors, Barcelone et Naples.

«Merci à toutes les personnes qui ont communiqué sur la santé de Diego, du président de la Nation, du président (vénézuélien Nicolás) Maduro, de la vice-présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner … Aussi (ancien président bolivien) Evo Morales et tous les dirigeants d’Amérique latine qui sont préoccupés par la santé », a déclaré Morla.

Maradona a subi l’opération dirigée par son médecin Leopoldo Luque, qui est neurochirurgien, après avoir été référé à la clinique Olivos depuis un centre médical de la ville de Buenos Aires La Plata où il avait été hospitalisé lundi pour plusieurs études car il souffrait de déshydratation, d’anémie et d’un tableau dépressif.

Morla a admis que l’ancienne star du football “avait un comportement étrange … il avait des commentaires concernant des proches décédés, qu’ils les avaient manqués”.

L’avocat a rejeté l’idée que Maradona se rende à Cuba pour y suivre un traitement médical, comme il l’a fait à d’autres occasions, notant que bien que ce pays et le Venezuela “soient amis pour lui … Diego est avec sa tête en gymnastique”.

A cet égard, il a indiqué que Maradona continuera à diriger l’équipe de La Plata «car la partie cognitive n’a jamais été affectée».

La santé de l’entraîneur a également gardé les fans de gymnastique à bout; Un groupe d’entre eux s’est réuni à la clinique de La Plata pour l’encourager avant qu’il ne soit transféré dans l’autre centre médical pour son intervention.

Morla n’a pas donné de détails sur la cause de l’hématome Ten, consistant en une accumulation de sang dans la zone entre deux membranes qui recouvrent le cerveau, et a salué les actions de Luque, notant que ce médecin avait déjà détecté ce problème en septembre.

Les proches de Maradona soulignent qu’il était de mauvaise humeur ces derniers jours et qu’il ne voulait pas manger. Face à cette condition, son médecin personnel l’a admis à faire des études dont l’une a détecté un œdème.

Le champion du monde avec l’équipe nationale argentine au Mexique en 1986 et finaliste en Italie en 1990 était au bord de la mort à deux reprises en raison de sa dépendance à la drogue et à l’alcool. L’année dernière, il a été opéré d’un de ses genoux.

Il y a quelques jours, l’ex-footballeur est apparu publiquement sur le terrain de gymnastique pour diriger contre Patronato pour le premier rendez-vous de la ligue argentine. Il n’avait pas un bon comportement et avait besoin d’aide pour marcher.

Si tout se passe bien, Maradona pourrait être libérée dans un délai de 48 à 72 heures, comme d’habitude pour ce type d’intervention.