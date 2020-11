La légende du football Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans d’un «arrêt cardiaque» à son domicile en Argentine, un fait qui pleure et émeut le monde.

C’était “un arrêt cardiaque, avant midi”, a déclaré à l’. son attaché de presse, Sebastián Sanchi. Maradona est décédé dans sa nouvelle résidence à Nordelta, à 40 km au nord de Buenos Aires.

Des réactions de tristesse ont plu de partout dans le monde. “Un jour, nous pourrons jouer au football ensemble au paradis”, a déclaré Pelé, triple champion du monde brésilien de 80 ans, également légende.

“Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas car Diego est éternel”, a écrit Lionel Messi, du FC Barcelone, sur son compte Instagram officiel.

“Merci éternellement. Diego éternel”, a écrit Boca Juniors, l’équipe de son cœur; “Ciao, Diego”, a tweeté l’italien Naples; “Merci pour tout, Diego”, a écrit le FC Barcelone.

Le président argentin Alberto Fernández a déclaré trois jours de deuil national et la présidence a annoncé que la veillée se ferait à la Casa Rosada, siège du gouvernement, de jeudi à samedi. Mercredi vers minuit, Claudia Villafañe, l’ex-épouse de Maradona et ses filles, Dalma et Giannina, ont été vues en train d’arriver au siège du gouvernement.

«Vous nous avez emmenés au plus haut point du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Vous étiez le plus grand de tous. Merci d’avoir existé Diego. Vous allez nous manquer à jamais. Fernández a déclaré dans un message sur Twitter.

La tristesse est perçue dans tous les coins de Buenos Aires et se propage à travers l’Argentine et le monde. Des personnalités telles que son compatriote le Pape François et plusieurs dirigeants mondiaux ont rendu hommage à l’idole des Argentins.

– Dans cinq stades –

Des milliers de supporters se sont rassemblés mercredi soir devant les cinq stades des clubs où Maradona a joué en Argentine et à l’Obélisque de Buenos Aires, épicentre traditionnel des célébrations sportives.

A Buenos Aires, des sanctuaires avec photos, fleurs et légendes d’adieu à l’idole ont été érigés devant le stade Argentinos Juniors, qui porte son nom et où il a fait ses débuts à 15 ans, et à l’autre bout de la ville, dans la Bombonera de Boca. .

Les supporters l’ont également pleuré à Rosario à côté du stade Newell’s Old Boys et à La Plata au stade Gimnasia, le club qu’il a dirigé jusqu’à sa mort. Et à Naples, la ville du sud de l’Italie qui l’idolâtre.

– À 10 par 10 –

À 10 heures du soir, les Argentins ont applaudi et ont fait sonner des klaxons et des sirènes en hommage à «10».

“Je n’arrive pas à y croire, on pense que toutes les tempêtes qu’il peut y avoir peuvent arriver, mais vous pouvez voir que non, elles finissent par être toutes mortelles. Je digère, j’ai l’impression que c’est un mauvais rêve”, a déclaré à l’. Francisco Salaverry, 28 ans. années.

Maradona était en convalescence après une opération pour un hématome à la tête depuis le 3 novembre, dans un sanatorium du nord de la capitale. Le 11 novembre, il a été libéré, malgré sa santé délicate alors qu’il traversait un nouveau syndrome de sevrage. Les médecins ont appelé à la prudence.

Il avait l’air mal à son 60e anniversaire, le 30 octobre, quand il est réapparu de sa détention en raison de la pandémie sur le terrain de gymnastique et d’escrime. Il ne pouvait pas rester pour voir le triomphe de ses chefs du loup de La Plata.

Lorsque l’ecchymose sur sa tête a été détectée, Maradona souffrait de dépression. “Il avait un comportement étrange, il était très déprimé et il a fait des commentaires sur des proches décédés, qu’ils lui manquaient”, a déclaré son avocat Matías Morla.

– Décès des “éléments naturels” –

Le procureur John Broyard a précisé que la mort de la star du football est survenue “à midi” (15h00 GMT). Les résultats préliminaires de l’autopsie ont indiqué qu’il était décédé “d’un œdème pulmonaire secondaire aigu et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée. Cœur avec cardiomyopathie dilatée”, a-t-il rapporté.

Outre Dalma et Gianinna qu’il a eues avec Claudia Villafañe, il a eu trois autres enfants de mères différentes. Il s’agit de Jana, Diego Junior et Diego Fernando.

Maradona a traversé les salles d’opération à plusieurs reprises, y compris dans des situations dramatiques en 2000 et 2004, des urgences provenant de ses addictions et de ses excès. Il a également subi une intervention chirurgicale sur un genou et a marché avec difficulté. Il avait l’air plus âgé que ses 60 ans.

Maradona avait surmonté sa dépendance aux drogues dures il y a des années. Mais il a continué à consommer de l’alcool, médicamenté avec des tranquillisants et des anxiolytiques.

– Ses buts les plus célèbres –

En tant que joueur, il était un artiste et un sorcier de balle. Il a atteint le sommet de sa carrière en tant que capitaine de l’équipe argentine qui a remporté la Coupe du monde au Mexique-1986. C’est dans cette Coupe du monde qu’il a marqué ses deux buts les plus célèbres, en quarts de finale contre l’Angleterre. Le premier avec la main, la fameuse «main de Dieu», et le second considéré comme le meilleur de l’histoire des citations maximales.

Peu de fois dans l’histoire, un caractère sportif a atteint une telle dimension internationale. Il a été reçu avec adoration dans chaque pays où il est arrivé et sa personnalité rebelle a été reconnue.

“Je n’oublierai jamais mon origine”, dans un bidonville au sud de la capitale. Ce berceau a forgé une conscience en faveur des mouvements populaires et des dirigeants de gauche d’Amérique latine, comme le Cubain Fidel Castro, dont il était son ami, s’est déclaré admirateur. Curieusement, il est mort le même jour que le dirigeant cubain.

dm-ml / gfe / ls / ol