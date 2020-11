La légendaire star du sport argentin Diego Maradona est toujours en convalescence mercredi après l’opération d’une ecchymose à la tête, dont l’élimination réussie a soulagé le monde du football, même si une évolution satisfaisante de sa santé est toujours attendue.

Cinq jours après avoir fêté ses 60 ans, le capitaine historique et emblématique de l’équipe nationale argentine a d’abord dû être hospitalisé lundi à La Plata, au sud de la capitale, puis précipité mardi dans la salle d’opération d’un sanatorium à Olivos. , au nord.

“Diego continuera à être observé. L’hématome a été évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est bien et contrôlé”, a annoncé Leopoldo Luque, médecin personnel et l’un des chirurgiens.

L’intervention a duré une heure et 20 minutes. Alors que l’entraîneur de Gimnasia y Esgrima La Plata était dans la salle d’opération, des dizaines de fans ont souffert, ont prié et laissé des messages d’encouragement à leur idole à la porte du sanatorium.

– Deux filles veulent le garder –

L’un des fans, Oscar Medina, a déclaré à l’.: “Une fois de plus sa santé lui a joué un tour mais il a des anticorps pour récupérer avec le soutien du peuple”.

Sur les murs avant du bâtiment, les fans ont affiché de grandes banderoles avec son image et les légendes “Force Diego!”, Entre autres.

Le joueur qui était artiste et magicien avec le ballon a eu cinq enfants, dont deux, Dalma et Gianinna, avec son ex-femme Claudia Villafañe. Tous deux sont mécontents des personnes autour de leur père et ont demandé à la justice “la tutelle et l’accès exclusif aux antécédents médicaux” de la star, selon la presse locale.

Ses autres enfants, issus de relations extraconjugales, sont Jana, 24 ans, Diego Junior, 34 ans, et Diego Fernando, sept ans. Jana cultive pour lui un jardin biologique dans le parc de la maison afin que la ‘Pelusa’ puisse manger de manière plus saine.

L’avocat de l’ancien footballeur, Matías Morla, assure qu’il y a au moins trois autres enfants à Cuba, non encore reconnus.

– Le 10 dans les salles d’opération –

Maradona a subi une intervention chirurgicale à plus d’une occasion, parfois dans des situations dramatiques. Sa vie a été mise en danger par des maladies cardiaques et respiratoires en 2000 et 2004. Il n’y a pas longtemps, il a été opéré d’un genou dans le même sanatorium privé.

Les excès et les addictions ont été plusieurs fois à l’origine de ses urgences sanitaires. Dernièrement, il n’avait pas l’air bien, il souffrait d’inconfort et même de vertiges qui auraient pu être causés par un œdème.

Personne ne l’a bien vu lorsqu’il a reçu un hommage vendredi pour son anniversaire lorsqu’il est apparu de manière surprenante au stade de gymnastique.

Il a marché avec difficulté et est parti avant que le «Lobo» de La Plata ne bat Patronato 3-0, au retour du football local après huit mois de statu quo en raison de la pandémie.

Covid-19 était également la raison pour laquelle Maradona a dû rester confiné dans sa grande maison avec un parc dans la ville de Brandsen, étant un patient à risque.

Mais dans le stade «Lobo», ils l’ont reçu avec des câlins et des baisers qui n’étaient pas pratiques en raison de son état. “Ils doivent prendre davantage soin de lui et fixer des limites”, a déclaré Fernando Signorini, qui a été son entraîneur personnel pendant plusieurs années.

– Diagnostic soudain –

Lundi, ils ont dû l’hospitaliser pour des tests, bien qu’il soit lucide et stable. Il s’était amélioré mardi, mais soudain, l’image de l’hématome est apparue sur un scanner.

“L’opération de l’hématome consiste en une petite incision pour drainer le sang”, a déclaré le neurochirurgien Raúl Matera. Le sang forme un caillot entre le cerveau et le crâne. S’il grandit, il peut le désactiver et même mettre en danger la vie du patient.

Maradona a réussi à surmonter sa dépendance aux drogues dures il y a des années, bien qu’il continue de consommer de l’alcool. En même temps, ils le soignent avec des tranquillisants et des anxiolytiques.

