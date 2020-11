La légende du football argentin Diego Maradona était mardi soir sur le point d’entrer dans la salle d’opération pour se faire enlever une ecchymose à la tête, bien qu’il soit lucide et calme, cinq jours après son 60e anniversaire.

“Je vais opérer sur un hématome sous-dural. C’est une opération de routine. Il est lucide. Il comprend. Il est totalement d’accord. Il est très calme”, ​​a déclaré son médecin, Leopoldo Luque, lors d’une conférence de presse.

Maradona a été transféré en ambulance de son admission dans un sanatorium de La Plata, à 60 km au sud de la capitale, à la clinique Olivos, au nord de Buenos Aires. Ils ont immédiatement commencé à effectuer des examens pré-chirurgicaux, ont rapporté des sources médicales citées par la presse locale.

Gianinna, une de ses filles, l’a accompagné dans le véhicule. Des dizaines de fans l’ont renvoyé en criant “Maradó, Maradó …”.

“La plupart des patients qui ont ces hématomes sont généralement âgés et à risque. Cela ne change pas du tout les perspectives. Diego reste le même avec la même condition clinique qu’il avait, mais la cause n’était pas encore là, ce qui est maintenant concret”, a-t-il déclaré. Luque.

– Je souffrais d’inconfort –

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un coup dur, le médecin a répondu que “les patients ne se souviennent souvent pas” de ce qui s’est passé. «Les ecchymoses sont imperceptibles», dit-il.

L’ancien capitaine emblématique de l’Albiceleste avait été admis lundi pour une série de bilans médicaux suite à une gêne, mais un hématome a été retrouvé au scanner.

“L’opération consiste en une petite incision pour drainer le sang. En 24 ou 48 heures, le patient peut quitter l’hospitalisation”, a déclaré le neurochirurgien Raúl Matera à la chaîne TyC Sports.

Le médecin de l’Association argentine de football (AFA) Donato Villani était avec Maradona au moment où Luque est arrivé avec le résultat de la tomographie. «J’ai vu Diego mieux que les autres jours», a-t-il révélé.

Auparavant, les nouvelles étaient différentes. Luque avait rapporté que Maradona était «beaucoup mieux qu’hier, impatiente d’y aller».

“Je voudrais qu’il reste un jour de plus. Il est anémique, un peu déshydraté, il faut corriger cela et voir qu’il continue de s’améliorer”, avait-il déclaré.

Confiné depuis mars par la pandémie de coronavirus, pour être un patient à risque, l’entraîneur de Gimnasia La Plata est apparu vendredi en public très dégradé et avec des difficultés à marcher et à parler à l’occasion de ses 60 ans lorsque le football de première division a repris.

Le champion du monde de Mexico-1986 s’est rendu au stade où il a été honoré pour son anniversaire, mais a dû se retirer avant une demi-heure de jeu, sans pouvoir profiter de la victoire 3-0 de son équipe sur Patronato.

– #Force Diego –

Les fans de gymnastique se sont concentrés dans le sanatorium pour laisser des messages d’encouragement et des souhaits d’amélioration, ainsi que des drapeaux du «Lobo» de La Plata et avec le visage de leur idole.

“Ce dont il a le plus besoin, c’est le soutien du peuple. Il a passé une bonne nuit, il est de bonne humeur. Nous plaisantions, marchons”, a déclaré Luque. Le hashtag Fuerza Diego s’est multiplié sur les réseaux.

Remis il y a des années de sa dépendance aux drogues dures, Maradona prend des médicaments avec des tranquillisants et des anxiolytiques et consomme de l’alcool.

Luque a expliqué qu’en raison du pontage gastrique que Maradona a subi en 2005 pour perdre 50 kilos, il a du mal à retenir le fer, ce qui le rend plus sujet à l’anémie.

Un de ses ex-partenaires, Rocío Oliva, a déclaré avoir contacté lundi Claudia Villafañe, avec qui Maradona était mariée pendant 24 ans avant de divorcer en 2000. «Quand j’ai parlé avec Claudia, il m’a dit qu’il avait un rêve, celui de se réunir. à ses enfants, et qu’elle peut l’aider. “

“Vous ne pouvez pas imaginer les choses que j’écris et efface car maintenant la seule chose importante est qu’il va bien … Pour le bien de tous les sangsues, que rien ne lui arrive”, a déclaré Dalma, la première fille de Maradona. et Villafañe. «Ça me brise l’âme de le voir ainsi», avait écrit sa sœur Gianinna sur les réseaux.

Dalma et Giannina ont été pendant de nombreuses années son fil de terre et ils se permettent de se mettre en colère, de se distancer et de se lier d’amitié avec leur père, ainsi que de critiquer leur «environnement».

Outre Dalma et Gianinna, Maradona est le père de Jana, 24 ans, de Diego Junior, 34 ans, et de Diego Fernando (7 ans). Son avocat, Matías Morla, a déclaré l’année dernière qu’il aurait trois autres enfants à Cuba, sans les reconnaître.

Maradona a souffert de nombreux problèmes de santé, la plupart dus à des excès. Parmi les plus graves figurent une crise cardiaque due à une surdose de drogue en 2000 dans la station balnéaire uruguayenne de Punta del Este et quatre ans plus tard une double maladie coronarienne et respiratoire qui l’a amené au bord de la mort.

dm-ls-sa / ol / ma