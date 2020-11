Le président vénézuélien Nicol s Maduro (l) accueille la première dame, Cilia Flores (c), et l’ancien joueur de football argentin Diego Maradona (r), lors de son événement de clôture de campagne le 17 mai 2018 , à Caracas (Venezuela). . / Cristian Hernndez / Archives

Buenos Aires, 28 novembre . .- Diego Armando Maradona a été voilé jeudi à la Casa Rosada comme le chef d’État “non écrit” qu’il était, devant un peuple massif qui pendant des décennies a accompagné sa lutte pour la classe ouvrière et ses discours anti-impérialiste qui le plaçait autant contre certaines puissances que contre d’autres.

Au cours de sa vie, il a montré à plusieurs reprises son amitié avec des dirigeants tels que l’ancien président argentin Cristina Fernández de Kirchner, qui a eu un moment d’émotion seul avec le cercueil de Diego, ainsi qu’avec le dictateur cubain Fidel Castro, l’ancien président vénézuélien Hugo Chávez et avec son successeur, Nicolás Maduro, qui a pleuré sa perte, l’a appelé “frère” et l’a remercié pour sa “défense” de la révolution bolivarienne.

UN LEADER POPULAIRE

Maradona était un “Che” sportif Guevara qui, en fait, avait le “Che” original tatoué sur son bras droit.

Dans de nombreux drapeaux qui ont rempli jeudi la Plaza de Mayo à Buenos Aires, l’effigie de “Pelusa” est apparue d’une manière très similaire à celle de l’image emblématique de la guérilla argentine-cubaine.

“Je tire un avantage des politiciens. Ils sont publics, je suis populaire”, a déclaré Maradona à une occasion, qui, selon les gros titres de divers médias argentins, était le peuple à son sillage.

Aussi tourmentée que soit sa vie personnelle, si Maradona parlait de politique, ses pensées étaient entendues.

L’une de ses contributions à la politique latino-américaine a eu lieu en 2005, lorsque, avec les présidents du continent, il s’est fait le champion du rejet de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).

Maradona a voyagé en train avec d’autres militants anti-mondialisation jusqu’à la ville argentine de Mar del Plata, où un sommet a eu lieu au cours duquel des dirigeants tels que le président américain George W. Bush, promoteur de la ZLEA, étaient d’un côté et le Vénézuélien de l’autre. Hugo Chávez, le Brésilien Luis Inácio ‘Lula’ da Silva et l’Argentin Néstor Kirchner.

Dans une sorte de contre-sommet, les opposants à la ZLEA ont rassemblé environ 40 000 personnes qui ont crié “Alca, Alca, au diable” pendant que Chávez et Maradona partageaient des ovations, l’ex-footballeur intervenant sur scène.

“L’Argentine en vaut la peine: jetons Bush dehors”, a déclaré le champion du monde 1986 à Mar del Plata.

Diego était dans un environnement propice, car cette harangue politique contre la ZLEA avait lieu précisément dans un stade de football.

Quelques années plus tard, il a qualifié Bush lui-même de «meurtrier».

UNE ENFANCE DE PAUVRETÉ QUI LE MARQUE

“Je suis complètement gaucher, complètement gaucher: debout, foi et cerveau”, a-t-il souligné dans une autre de ses célèbres citations de Maradona.

Lui, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, avait quitté Villa Fiorito, un quartier modeste à la périphérie de Buenos Aires.

«J’ai grandi dans un quartier privé de Buenos Aires. Privé d’électricité, d’eau, de téléphone», a-t-il expliqué sur ses origines.

Ces circonstances l’ont marqué pour ce qui est arrivé plus tard, quand il était entouré d’argent et du pouvoir accordé par la célébrité.

«Quand je suis entré au Vatican et que j’ai vu tout cet or, je suis devenu une boule de feu, et après j’ai entendu le Pape dire que l’Église se souciait des enfants pauvres. Alors, j’ai vendu le toit ou j’ai fait quelque chose!», A-t-il affirmé après quitte le Vatican en 1985, lors de sa rencontre avec Jean-Paul II.

Dans sa lutte pour les droits des travailleurs, il a inclus son propre domaine: en 1995, il a annoncé la création d’un syndicat international de footballeurs professionnels qu’il devait lui-même présider.

“S’il n’y a pas d’accord, nous jouerons le ballon, pas eux”, a-t-il déclaré à cette occasion à Paris, alors qu’il inculpait le pouvoir de la FIFA, alors présidé par un Joao Havelange qui était en colère par la situation.

Finalement, le syndicat n’a pas réussi.

VISEZ À L’UTILISATION DU DERNIER MARADONA

Certaines personnes qui sont du côté politique opposé ont exprimé après sa mort que, ces derniers temps, la figure de Maradona était utilisée par certains dirigeants politiques de la gauche latino-américaine.

“Je parle de Diego de los Pueblos, Diego fidèle à ses origines, Diego des enfants, Diego qui vivra en nous et en nous pour toujours; il a dit de Fidel, le frère d’Hugo et d’Evo, mon frère”, écrit-il Maduro ce mercredi, qui a signé sa lettre d’adieu avec un «jusqu’à la victoire, toujours».

En outre, le dirigeant chaviste a indiqué que Maradona “ne cachait pas son amour infini pour le Venezuela” et qu ‘”il était un défenseur irréductible de la révolution bolivarienne”.

Maduro, dont le gouvernement, l’ONU, a dénoncé en octobre dernier des violations des droits de l’homme et avec un leadership interrogé par de nombreux pays dans le monde, a défini Maradona comme “un chaviste fier, rebelle, irrévérencieux”.

Il était courant de voir Maradona diriger sa dernière équipe, Gimnasia y Esgrima La Plata, dont il était entraîneur au moment de sa mort, portant des casquettes avec le drapeau tricolore du Venezuela, une nation qui traverse une crise humanitaire profonde avec près de cinq millions de personnes déplacées. et la plupart de sa population dans l’extrême pauvreté.

Dans un autre pays des Caraïbes, Cuba, Maradona a vécu entre 2000 et 2004: il s’y est désintoxiqué de la drogue et a partagé une multitude de cigares et de discussions sur la politique et le sport avec Fidel Castro.

Castro s’est également fait tatouer, mais sur sa jambe.

POLEMIQUE EN ARGENTINE ET UN MESSAGE FINAL CONTRE MACRI

Le sénateur argentin Martín Lousteau, ancienne ministre de l’Économie de Cristina Fernández mais membre de l’opposition Union civique radicale, a déclaré jeudi qu’il y avait une “tentative d’obtenir un gain politique” du sillage de Maradona par le gouvernement Alberto Fernández.

Et Patricia Bullrich, ancienne ministre de la Sécurité du gouvernement de Mauricio Macri, a déclaré que depuis l’exécutif “ils voulaient s’approprier un symbole”.

Précisément contre le gouvernement Macri, qui s’est terminé il y a un an au milieu d’une grande crise économique, ce fut l’un des derniers coups de pinceau politiques des Dix, juste un mois avant sa mort.

Après que Macri ait souligné dans une interview que c’était lui, en son temps de président de Boca Juniors, qui avait osé retirer “Diego Maradona de Boca”, le “Pibe de América” ​​- c’est ainsi que Maduro l’appelait – lui a répondu sur Instagram .

«A toi, Mauricio, je te dis que tu ne m’as pas jeté de nulle part (…). C’était ma décision, et je n’ai fait de mal à personne. Mais peu importe le nombre de bombes fumigènes que tu lances, tu les décisions ont gâché la vie des deux prochaines générations d’Argentins », a-t-il déclaré dans une condition physique dégradée mais toujours avec la puissance verbale qui l’a toujours caractérisé.

Pablo Ramon Ochoa