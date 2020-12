Dans l’image, les joueurs de Marathon. . / Jose Valle / Archives

Tegucigalpa, 12 décembre . .- Marathon et Olimpia se rencontreront pour définir le vainqueur des tours réguliers du tournoi hondurien Apertura en deux matchs qui seront également un duel d’entraîneurs argentins et donneront un billet direct pour la finale, tout en quatre équipes joueront un repêchage à la recherche de deux billets pour la demi-finale.

Olimpia, l’équipe la plus populaire du Honduras, a ajouté sa dixième victoire ce samedi, ce qui lui permet, avec 34 points, de maintenir la tête du groupe B du tournoi, à l’issue de la quatorzième journée, dans laquelle elle s’est imposée 3-1 Marathón, leader de A, avec 26 entiers.

L’attaquant Eddie Hernández avec un «tour du chapeau» a été le meilleur buteur du match, qui s’est joué sans public en raison de la pandémie de covid-19 qui au Honduras laisse plus de 113 000 infections et environ 3 000 morts.

Le Marathon, qui a l’Argentin Héctor Vargas sur le banc, a réduit la distance dans les jambes de l’attaquant cubain Yaudel Lahera.

Emmené par l’Argentin Pedro Troglio, Olimpia cherchera à remporter le match, pour lequel il n’y a toujours pas de date, et scellera leur passage direct à la finale, tandis que Marathón fera son truc pour battre son rival et prendre le billet.

Motagua, Vida, Universidad Pedagógica et Platense joueront, à une date que la Ligue nationale de football définira aujourd’hui, le barrage à la recherche des deux billets pour disputer la demi-finale avec les leaders de la phase de groupes.

Si le vainqueur de la phase finale est le même que celui des tours réguliers, l’équipe sera déclarée “championne”, sinon une “super grande finale” sera jouée, selon la Ligue nationale de football du Honduras.

Motagua, dont l’entraîneur est l’Argentin-Hondurien Diego Vásquez et entré deuxième du groupe B, affrontera Platense, troisième du A, qu’ils ont battu 5-0 aujourd’hui, avec des buts de Cristopher Meléndez, Rubilio Castillo, Héctor Castellanos , le Paraguayen Roberto Moreira et Sergio Peña.

El Vida, deuxième du groupe A avec 21 unités, accueillera l’Université pédagogique, qui a fermé la troisième en B, avec 18.

L’université “Lobos” a battu Vida 3-0 aujourd’hui, avec des scores de Juan Ramón Mejía, Jeison Sánchez et Samuel Elvir.

Dans un autre match, le Real España a battu la Real Sociedad 2-1, un résultat qui ne les a pas aidés à jouer les éliminatoires, tandis que le Honduras Progreso a battu le Real de Minas 4-3.