Le boxeur argentin Sergio ?? Maravilla ?? Martinez. . / Pedro Puente Hoyos / Archives

Santander, 15 décembre . .- L’Argentin Sergio “Maravilla Martínez” et l’Espagnol Sergio “El Niño” García affronteront ce samedi le Finlandais Jussi Koivula et le Français Gregory Trenel, respectivement, dans les matchs stellaires qui clôtureront la soirée du boxe qui accueillera ce samedi le bowling Severino Prieto à Torrelavega.

Le ministre des Sports du gouvernement de Cantabrie, Pablo Zuloaga, accompagné de Maravilla Martínez et Sergio García, a présenté aujourd’hui ce soir en regrettant qu’il ne soit pas possible de célébrer avec le public, en raison des restrictions imposées par la pandémie de covid, et aussi que enfin «El Niño» ne peut mettre son titre de champion d’Europe des super poids welters, en raison d’une blessure de dernière minute du candidat suisse Andranik Hakobyan.

Dans le deuxième combat après son retour sur le ring, Sergio «Maravilla» Martínez clôturera cette soirée de 10 combats, affrontant le Finlandais Jussi Koivula dans un duel de dix rounds au sein des poids moyens.

Le combattant argentin, ancien champion du monde des super poids welter WBC et poids moyen WBC et WBO, est réapparu le 21 août, battant l’Espagnol José Fandino par KO.

Martinez, 45 ans, affiche une séquence de 52 victoires (dont 29 par KO), 3 défaites et 2 nuls, tandis que Koivula, 36 ans, a une séquence de victoires de 24-7-1 (9 victoires par KO ).

L’autre duel stellaire mettra en vedette le boxeur cantabrique Sergio ‘El Niño’ García, qui, devant son public, affrontera le Français Gregory Trenel (12-5-2, 3 KOs) après avoir annulé son combat contre Andranik Hakobyan -avec la ceinture du championnat européen des super poids welter – en raison d’une blessure à Hakobyan.

García, qui court à domicile, affronte ce nouveau duel avec une séquence de 32-0 victoires (13 d’entre eux par KO) tandis que son rival entrera sur le ring avec une séquence de 12-5-2 (3 d’entre eux par KO).