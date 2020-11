Marcelo Ebrard a souligné que Pfizer a envoyé une demande d’agrément au ministère de la Santé (Photo: REUTERS / Dado Ruvic / File Photo)

“Déjà reçu demande d’autorisation de la vaccin (contre COVID-19) développé par Pfizer», A informé le chef du ministère des Relations extérieures (SRE) Marcelo Ebrard Casaubon ce jeudi soir, ce qui signifie les doses pourraient bientôt arriver au Mexique et la campagne de vaccination serait à quelques pas du début.

Par le biais de son compte Twitter, le ministre des Affaires étrangères a donné la “bonne nouvelle” aux femmes et aux hommes mexicains qui se sont soumis aux protocoles sanitaires depuis février dernier, date à laquelle la première contagion du coronavirus dans le pays a été annoncée.

«Le ministère de la Santé confirme que la demande d’autorisation du vaccin développé par Pfizer a déjà été reçue, car elle avait été engagée par cette société. Bonnes nouvelles tout le monde», A célébré Ebrard Casaubón.

(Photo: Twitter / @ m_ebrard)

Après la demande, le ministère de la Santé (SSa) doit vérifier avec la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris), que le vaccin est conforme à la garantie d’innocuité et d’efficacité que promet le laboratoire pharmaceutique.

Cependant, Cofepris sera le seul en charge de délivrer les dossiers autorisés pour les vaccins répondant à toutes les exigences nécessaires, malgré des essais cliniques indiquant des résultats favorables.

Le 24 novembre Hugo López-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Il a annoncé que bien qu’ils travailleraient dur pour accélérer les procédures d’autorisation des vaccins, sans sauter aucune procédure pour que le produit circule dans la population.

Le ministère de la Santé et la Commission présidentielle contre le Covid-19 (Coprecovid) ont précisé qu’il sera produit par la société pharmaceutique AstraZeneca et l’Université d’Oxford. . / Antonio Lacerda / Archives

«Nous devons être parfaitement clairs sur les délais de conservation des registres et je veux déclarer, pour qu’il soit extrêmement clair, qu’une chose est la rapidité des procédures et la nécessité que les procédures soient rapides, et les instructions du président et la engagement de tous leurs subordonnés à ce qu’aucun aspect de la bureaucratie ne ralentisse le processus», A-t-il indiqué du Palais national.

«Mais les procédures techniques nécessaires pour vérifier les preuves sont un point final. Certains sont entre les mains des entreprises elles-mêmes, que les preuves soient publiées, les font savoir à l’autorité sanitaire mexicaine et bien sûr subit une vérification par des comités scientifiques compétents»A ajouté López-Gatell.

Dans une situation similaire est États-Unis avec Pfizer, puisque ce dernier a présenté son dossier clinique à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, pour son acronyme en anglais) le 20 novembre, et devrait recevoir une réponse le 10 décembre.

Un signe au siège de la société pharmaceutique Pfizer à New York, New York, USA. . / EPA / JUSTIN LANE / Fichier

Ce qui précède est pertinent, car, selon López-Gatell, c’est un élément à considérer dans les scénarios que le Mexique pourrait avoir face au vaccin.

On estime qu’une fois que Cofepris a accordé le dossier de vérification à Pfizer, le ministère de la Santé

Il convient de rappeler que récemment la chancelière a indiqué que Le Mexique était prêt à démarrer sa campagne de vaccination avant la fin de ce mois de décembre. En outre, il a souligné le fait que le pays sera prêt à recevoir le médicament en même temps que dans l’Union européenne.

«L’Union européenne est prête à commencer la vaccination avant la fin décembre. Mexique aussi», A tweeté la chancelière en référence à une publication du président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré que les premiers vaccins contre le coronavirus dans sa région pourrait être administré à Noël.

PLUS SUR CE SUJET:

Coronavirus au Mexique: 8 107 nouvelles infections et 645 décès ont été enregistrés

Alerte COVID-19 au CDMX: 19 hôpitaux enregistrent une occupation supérieure à 80%

Carte du coronavirus: avec plus de 10000 infections pour la deuxième journée consécutive, met en garde contre la saturation des hôpitaux