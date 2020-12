Dans l’aperçu du match revanche avec nationale de Montevideo pour les Quarts de finale de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo a donné sa conférence de presse traditionnelle et a évoqué les plaintes des médias qui prétendent “VAR prend en charge»Vers son équipe.

“Je ne me laisse pas emporter par ce non-sens qui m’est étranger. Ça ne m’intéresse pas. Nous ne pouvons pas donner d’importance à des choses extérieures qui veulent nous déstabiliser. Ce n’est pas à partir de maintenant, cela fait longtemps. Depuis 5 ou 6 ans, nous démontrons à l’équipe que nous sommes et nous gagnons un grand respect dans le monde du football“A déclaré la Poupée devant les caméras, sans cacher son agacement lorsqu’il a été tenté de contre-interroger les polémiques basées sur la technologie appliquée au football:”Je ne parlerai plus de la question. Ce n’est pas un hasard si nous nous sommes maintenus dans le temps à ce niveau. Je comprends d’où viennent les critiques, mais nous sommes très sûrs de ce que nous faisons. Ce qui vient de l’extérieur ne m’influence pas du tout. Ils nous ont même renforcés à plusieurs reprises dans ce type de situation ».

Ce qui est frappant, c’est qu’à un moment donné, il y a eu une erreur dans la connexion de Zoom et l’entraîneur a joué dans un blooper inhabituel quand ils lui ont dit qu’il n’émettrait pas. “Alors tout ce que j’ai dit, c’est pet?“Demanda le DT. Lorsqu’il réalisa que cette phrase était publique, son rire confirma son sentiment après avoir pris sa tête.

En outre, Napoléon a également exclu la possibilité d’incorporer le Gabriel Neves, après les rumeurs diffusées par certains médias: «Il n’est pas approprié de parler d’un footballeur que nous allons affronter par rapport à nos souhaits. Il n’y a rien de tout cela. C’est de mauvais goût».

# ESPNF90 “JE NE ME LAIS PAS DIRE PAR CES NON-MOTS” a déclaré Gallardo quand on les a interrogés sur ce qu’ils disent sur River et VAR. En outre, il a noté que ces déclarations visent à nuire à l’équipe. pic.twitter.com/4aFuDLpkqy – SportsCenter (@SC_ESPN) 16 décembre 2020

Concernant le strictement sportif, Gallardo a assuré qu’il n’a pas encore défini l’équipe qui sera présentée en Montevideo car il le définira «entre aujourd’hui et demain». “Je n’ai pas encore dit aux joueurs ce que j’avais en tête, car j’ai dû attendre quelques récupérations. Tout dépendra de la formation d’aujourd’hui et de ce qui se passera demain », a-t-il souligné.

Dans le même ordre d’idées, l’entraîneur Millionaire a laissé une analyse du duel qu’il espère affronter contre El Bolsa: «Il faut être prêt à tout. Nous avons deux buts devant une équipe qui doit sortir et trouver le résultat. À partir de là, nous devons être une équipe très intelligente, avec beaucoup d’énergie pour affronter un Nacional qui tentera de trouver le but qui le mettra dans le match. Si je dois être guidé par le premier match, j’imagine qu’ils joueront avec de longues balles et qu’il faudra être attentif au deuxième ballon. Nous allons essayer de clôturer une série qui ne sera pas facile ».

“Je ne peux pas travailler sur la recherche de 11 footballeurs. Parfois, les retours les font tenir ou non. Nous avons une dynamique basée sur la compétitivité interne pour que chacun ait une chance de jouer. C’est très dynamique car nous avons constamment changé les systèmes », a-t-il conclu.

