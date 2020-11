Marcelo Gallardo dans les Libertadores de América (Photo: TELAM) (Nicolas Aboaf /)

rivière a commencé le Coupe de la Ligue professionnelle avec certains doutes. Les débuts surprenants avec la défaite contre Banfield et la victoire angoissante contre Rosario Central ils ont été un réveil pour une équipe qui se vante d’être l’une des meilleures du pays et du continent.

“Dans ces deux premiers matchs l’image que nous donnons habituellement n’était pas l’habituelle, mais certains essaieront d’analyser uniquement ces deux jeux et j’essayerai de regarder les six jeux auxquels nous jouons. Dans ces deux derniers nous n’avons pas bien joué, nous ne fonctionnons pas comme nous le faisons habituellement et c’est bon à dire. Nous sommes conscients et c’est important. Aujourd’hui, nous avons dû mal jouer et gagner. Parfois, il arrive que nous jouions bien et non. Nous devons avoir un équilibre. Ajouter de la concurrence et maintenir le niveau. Le Libertadores a été bon et pas le tournoi local. Là, nous devons nous injecter une autre énergie», Il a analysé Marcelo Gallardo lors de la conférence de presse après le match au stade de Indépendant.

Dans son argumentation, le stratège du Millionaire a assuré que dans les engagements internationaux ses managers ont eu “une bonne dynamique avec le football et la présence physique”, mais dans les deux derniers correspondant à la sphère domestique il les a remarqués “un peu imprécis».

“Dans les derniers matchs, nous avons reçu. Banfield a été très efficace car ce n’est pas qu’il est venu plusieurs fois. J’ai analysé le match trois fois. On n’a pas bien joué et ce n’est pas que Banfield était supérieur: il nous a égalés dans le jeu, nous n’avons pas coulé et dans des situations c’était même. Non pas que nous obtenions beaucoup plus. Oui aujourd’hui, le jeu avait tendance à aller de part et d’autre. Nous ne contrôlions pas le jeu et quand on a commencé à avoir un homme supplémentaire, c’est là qu’on aurait dû avoir plus de tranquillité d’esprit, on a créé des situations mais elles nous ont aussi générées », explique le DT. Et j’ajoute: “Quand vous reconnaissez que vous n’avez pas bien joué, que nous étions méconnaissables de ce que nous sommes. Nous devons réduire les marges d’erreur. Je veux travailler là-dessus, rien de plus ».

«Nous devons être équilibrés. En général, nous sommes fiables, mais dans ces deux jeux on n’était pas tellement. Nous n’avions pas le contrôle du match. Ils viennent toujours à nous, car nous sommes une équipe qui pense au but avant et essaie de construire les attaques. Et la plupart des équipes nous jouent comme ça, essayant de couper les circuits de jeu et de bloquer le fonctionnement », a expliqué la Doll.

Comment rivière est l’un des participants à la Coupe de la Ligue professionnelle que plus de joueurs ont été convoqués (non seulement par l’équipe nationale argentine, mais aussi par d’autres pays de la région), Napoléon a envoyé une fléchette pointue à l’organisation de la compétition locale pour donner une continuité à la date de la Qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022: “Nous nourrissons les équipes. Cela vous fait aussi penser que à notre tournoi local, cela en nuit clairement. Si vous voulez que tous vos joueurs accordent de l’importance au championnat et que vous ne les avez pas … je ne pense pas que ce soit injuste, mais cela lui donne la pertinence qu’il mérite ».

