(Mise à jour avec fermetures) BOGOTÁ, 12 novembre (.) – Les devises et les bourses d’Amérique latine ont clôturé jeudi avec des dévaluations, alors que la couverture du risque des investisseurs persistait, dans un contexte d’attentes tièdes d’un vaccin précoce contre le coronavirus, à un moment où les cas continuent d’augmenter. * La confiance du marché s’est détériorée au milieu de l’aggravation de la situation du virus dans de nombreux pays, ce qui maintient les alertes en raison de l’adoption de mesures de confinement plus strictes, retardant la reprise de l’économie mondiale. * “Le rebond des vaccins commence à s’estomper sur les marchés”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste de marché en chef pour IG. * Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle était en discussion avec l’institut russe qui a développé le candidat vaccin COVID-19 Spoutnik V au sujet de son application potentielle pour une liste d’utilisation d’urgence. * “Le marché boursier a connu une session légèrement plus douce alors que le buzz autour de l’annonce des vaccins s’estompe et qu’une petite prise de bénéfices commence”, a déclaré Craig Erlam, analyste principal des marchés chez OANDA. * Au Brésil, le réel a glissé de 1,15% à 5,47 unités par dollar; tandis que l’indice actions Bovespa l’a fait de 2,52%. * Le peso mexicain s’est déprécié de plus d’un point de pourcentage, tandis que l’indice de référence a glissé de 1,47%. * En Argentine, le peso a perdu 0,09%, avec l’intervention de la BCRA pour réguler la liquidité du marché et l’indice S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a reculé de 3,66%, alors que les yeux des investisseurs se sont focalisés sur lors de la visite d’une mission du FMI pour renégocier un accord signé en 2018. * Le peso colombien s’est déprécié de 0,35% à 3644,05 unités par dollar, après quatre séances de profit, tandis que l’indice boursier COLCAP a baissé 1,05%. * Le peso chilien a renversé de légères pertes dans la première heure et clôturé la journée jeudi avec une augmentation marginale de 0,03%, à 756,00 / 756,30 unités par dollar dans une session volatile. * Pendant ce temps, l’indice de référence IPSA de la Bourse de Santiago a clôturé en baisse de 1,56% à 3 917,25 points. * La monnaie péruvienne s’est dépréciée de 0,50%, à 3 640/3 641 unités, un minimum de plus de 18 ans, tandis que le nouveau cabinet des ministres a prêté serment après la vacance de la présidence de Martín Vizcarra. * “Il y a une demande de dollars de la part des investisseurs étrangers, il semble que le ministre de l’Economie n’a pas convaincu”, a déclaré un commerçant. Cotations à 2211 GMT Indices boursiers Cotation pct chg pct journalier chg pct journalier de l’année MSCI Markets 1178,86 -0,09 5,76 MSCI émergent Amérique latine 2113,02 -0,42 -27,58 Bovespa Brésil 102 507,01 -2 , 2-11,3609 IPC Mexique 40335,95 -1,28 -7,36 Argentine MerVal 49 553,18 -3,659 63,49 COLCAP Colombie 1207,21 -1,05 -27,38 IPSA Chili 3 916,5 -1, 58-23,28 Sélectif Pérou 471,36 -0,31 -8,00 Dollar contre devises Quote Var pct Var pct mensuel dans l’année Real brésilien 5,4581 5,29 -26,35 peso mexicain 20,6080 2, 65-8,23 peso chilien 759,9 1,55 -0,91 peso colombien 3641,55 6,16 -9,80 sol péruvien 3,6397 -0,76 -9,08 peso argentin 79,50 -1, 56 -24.55 (Rapport de Nelson Bocanegra, rapport supplémentaire de Froilán Romero à Santiago, Jorge Otaola à Buenos Aires et Maria Cervantes à Lima.)