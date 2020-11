Photo d’archive du logo de la Bourse de Santiago, Chili. Août 2014. REUTERS / Iván Alvarado

Par Froilan Romero

SANTIAGO, 24 novembre (.) – La plupart des marchés latino-américains ont augmenté mardi en milieu de journée en raison de la baisse de l’aversion au risque liée aux progrès des essais de vaccins contre le coronavirus et de l’autorisation formelle du président élu de Amérique, Joe Biden, commencez votre transition.

* Après des semaines de contestation judiciaire des résultats des élections, la chef de l’administration des services généraux des États-Unis, Emily Murphy, a écrit lundi à Biden pour lui dire qu’elle pouvait entamer le processus de transition formel.

* L’appétit pour les actifs plus risqués était manifeste sur tous les marchés financiers. Les stocks et le pétrole ont augmenté à la suite des progrès annoncés sur les vaccins COVID-19 qui ont soutenu Wall Street dans les échanges tôt le matin et alimenté l’optimisme quant à une reprise rapide de l’économie mondiale.

* L’indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises de premier ordre, a perdu environ 0,2% et est resté proche de ses plus bas de trois mois.

* Le peso mexicain s’échangeait à 20,0696 pour un dollar, avec un gain de 0,46% par rapport aux 20,1620 pesos du cours de référence . lundi. Le peso s’est apprécié la veille sous la barre des 20 points, à un niveau jamais vu depuis début mars.

* “Ce matin le peso récupère cette opération haussière quand on sait que Donald Trump semble faciliter le processus de transition de Joe Biden à la Maison Blanche, après trois semaines de contestations judiciaires pour renverser le résultat des élections”, a déclaré Monex Europe dans un rapport.

* L’indice de référence S & P / BMV IPC, composé des actions des 35 firmes les plus liquides du marché, progresse de 0,66% à 42547,81 points

* Le real brésilien a grimpé de 0,94% à 5,3877 pour un dollar, tandis que l’indice d’actions Bovespa a gagné 1,46% à 108 949,28 unités.

* En Argentine, le peso a été dévalué de 0,42% à 80,70 pour un dollar en dépréciation régulée par la Banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires gagnait 3,54%, à 53317,07 unités en raison d’un réajustement des prix après les vacances de la veille.

* Le peso chilien s’est déprécié de 0,39%, à 773,50 / 773,80 unités par dollar, sous la pression d’achats de devises par des fonds institutionnels. Pendant ce temps, l’indice principal de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a progressé de 1,15%, à 4 178,79 points.

* La devise colombienne a progressé de 0,1% à 3641,9 unités par dollar lors des premières opérations, récupérant une partie des pertes de la session précédente, tandis que l’indice COLCAP de la bourse gagnait 1,57%, à 1267,04 unités.

* Le sol péruvien est stable à 3,6030 pour un dollar, tandis que l’indice de référence de la bourse grimpe de 1,5%, à 513,06 points.

(Rapport de Froilán Romero. Rapport supplémentaire de Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá et Miguel Angel Gutíerrez à Mexico.)