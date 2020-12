(Mise à jour à la clôture des marchés) Par Froilan Romero SANTIAGO, 16 décembre (.) – Les devises latino-américaines ont connu une performance mitigée à la clôture de mercredi dans un contexte de rallye mondial du dollar suite à une déclaration de la Réserve fédérale américaine ( Fed), la majeure partie des marchés boursiers ayant affiché des gains. * La Fed a promis mercredi de continuer à fournir des liquidités aux marchés financiers pour lutter contre la récession actuelle, alors même que ses perspectives pour l’année prochaine se sont améliorées après le déploiement initial d’un vaccin contre le coronavirus. * Répétant la promesse de maintenir son taux d’intérêt de référence proche de zéro jusqu’à ce que la reprise économique soit terminée, la banque centrale américaine a déclaré qu’elle lierait désormais également son programme mensuel d’achat d’obligations d’État au même objectif. * L’indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six principales devises, a réduit les pertes et reculé d’environ 0,1%. * Le peso mexicain s’échangeait à 19,9760 unités pour un dollar à la clôture, avec un gain de 0,06% par rapport au cours de référence de . mardi. * L’indice de référence S & P / BMV IPC de la bourse mexicaine, composé des 35 firmes les plus liquides du marché, gagne 0,21%, à 43 632,87 points. * Le real brésilien s’est déprécié de 0,41% à 5,10 pour un dollar, tandis que l’indice d’actions Bovespa a gagné 1,55% à 117 951,55 unités, son plus haut niveau depuis le 24 janvier. * En Argentine, le peso a reculé de 0,11% à un creux historique de 82,63 unités de dépréciation régulé par la Banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires a donné des gains initiaux et clôturé la séance avec une baisse de 0,14% à 53 205,99 points. * Le peso chilien s’est apprécié de 0,26%, à 733,20 / 733,50 unités par dollar. Pendant ce temps, l’indice principal de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a grimpé de 1,21%, à 4 110,99 points. * “Avec la faiblesse globale du dollar et un prix du cuivre qui continue d’augmenter, le peso devrait être beaucoup plus fort, mais la baisse du taux de change a eu ces derniers temps a encouragé la demande de dollars”, a déclaré un trader d’un agent de change à Santiago. * Les prix du cuivre, principale exportation du Chili, ont atteint des sommets en huit ans à la Bourse des métaux de Londres en raison de l’optimisme concernant la forte demande en Chine. * La monnaie colombienne, le peso, a clôturé avec une baisse marginale de 0,04% à 3 421,11 unités par dollar, tandis que l’indice boursier COLCAP de la bourse a augmenté de 1,2% à 1 424,94 points. * Le sol péruvien a clôturé stable à 3 587/3 588 unités par dollar, tandis que l’indice de référence du marché boursier a augmenté de 0,24%, à 539,67 unités. Cotations à 2101 GMT Indices boursiers Cotation pct chg pct journalier chg pct journalier de l’année MSCI Marchés 1250,21 -0,02 12,16 MSCI émergente Amérique latine 2416,24 1,26 -17,19 Bovespa Brésil 117 914,21 1,52 1.9619 IPC Mexique 43.691.45 0.34 0.35 Argentine MerVal 53.205.99 -0.139 75.54 COLCAP Colombie 1.421.47 0.96 -14.49 IPSA Chili 4.110.99 1.21 -19.47 Sélectif Pérou 540,45 0,38 5,48 Dollar contre devises Citation Var pct Var pct mensuel dans l’année Réal brésilien 5,0843 4,87 -20,94 Peso mexicain 19,8910 1,55 -4,79 Peso chilien 733, 8 3,89 2,72 Peso colombien 3,418,11 5,11 -3,91 Sol péruvien 3,5867 0,58 -7,62 Peso argentin 82,46 -1,63 -27,54 (Rapport de Froilán Romero. Reportage supplémentaire de Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá et María Cervantes à Lima. Sous la direction de Fabián Cambero)