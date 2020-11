Par Froilan Romero SANTIAGO, 16 novembre (.) – Les devises latino-américaines étaient mitigées et les actions ont augmenté en début de séance lundi, dans un contexte de moindre aversion pour les actifs risqués suite à des données économiques positives en Chine et au Japon, en plus des attentes renouvelées d’un vaccin contre le COVID-19. * La production industrielle de la Chine a augmenté plus rapidement que prévu en octobre, tandis que les ventes au détail ont continué de se redresser, bien que moins que prévu, alors que la deuxième économie mondiale a repris son essor après l’impact de la pandémie. * Pendant ce temps, Moderna Inc a déclaré lundi que son vaccin expérimental était efficace à 94,5% dans la prévention du COVID-19, selon les données intermédiaires de son essai clinique, devenant ainsi la deuxième entreprise américaine en une semaine à publier des résultats optimistes. * Le real brésilien s’est apprécié de 0,96% à 5,4031 unités par dollar, tandis que l’indice bovespa a grimpé de 0,91% à 105 678,09 points. * En Argentine, le peso recule de 0,25%, à 79,95 pour un dollar de dépréciation régulée par la Banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires gagne 2,17%, à 50977,38 points. * Le peso chilien s’est déprécié de 0,4%, à 770,20 / 770,50 unités par dollar. Pendant ce temps, l’indice principal de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a grimpé de 1,33%, à 4 058,73 unités. * “Le peso devrait remonter, selon les fondamentaux, mais depuis la semaine dernière il y a eu des achats de dollars par des fonds institutionnels et cela l’empêche de s’apprécier et lui donne accessoirement une forte volatilité”, a déclaré un trader financier en Santiago. * Les marchés mexicain et brésilien ont été fermés le lundi en raison des jours fériés locaux. Cotations à 1352 GMT Indices boursiers Cotation pct chg pct journalier chg pct journalier de l’année MSCI Markets 1188,35 0,53 6,61 MSCI émergente Amérique latine 2081,29 0,48 -28,67 Bovespa Brésil 105672,17 0,91 – 8,6239 IPC Mexique 40791,81 1,13 -6,31 Argentine MerVal 0 0-100,00 COLCAP Colombie 1209,87 0,22 -27,22 IPSA Chili 4,060,02 1,36 -20,47 Sélectif Pérou 0 0-100,00 Dollar contre devises Cotation Var pct Var pct mensuel dans l’année Real brésilien 5,4065 6,28 -25,66 Peso mexicain 20,2770 4,37 -6,69 Peso chilien 768,8 0,54 -1,89 Peso colombien 3 634,5 6,39 -9,61 Sol péruvien 3,6345 -0,80 -9,12 Peso argentin 79,95 -2,34 -25,15 (Rapport de Froilán Romero. Rapport supplémentaire par Jorge Otaola et Hernán Nessi à Buenos Aires. Edité par Fabián Cambero)