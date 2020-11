Par Froilan Romero SANTIAGO, 2 novembre (.) – La plupart des devises d’Amérique latine ont chuté en début de séance lundi en raison des craintes concernant la progression de la pandémie de coronavirus, qui a forcé de nouvelles fermetures et verrouillages en Europe, et en raison de l’incertitude générée autour des élections présidentielles aux États-Unis. * Plus de 46,37 millions de personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde, selon les chiffres officiels de cas confirmés, et 1198168 sont décédées, selon un décompte de .. Des infections ont été signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019. * Pendant ce temps, selon un sondage . / IPSOS, le candidat démocrate Joe Biden dirige l’actuel président républicain Donald Trump , de 52% à 42% dans un sondage national, en partie en raison de la désapprobation de sa gestion de la pandémie. * Cependant, les sondages montrent une course plus serrée dans les États les plus compétitifs, et les investisseurs craignent qu’un résultat incertain puisse assombrir les perspectives de relance budgétaire dans la plus grande économie du monde. * Le peso mexicain a perdu 0,58% à 21,2850 pour un dollar sur les marchés internationaux en raison du fait que le Mexique est resté fermé pour la commémoration de “El Día de los Muertos”, tandis que la Bourse est restée fermée. * Le real brésilien a augmenté de 0,08% à 5,7428 unités et l’indice d’actions Bovespa a reculé de 2,72% à 93 952,40 unités. * En Argentine, le peso a reculé de 0,47%, à 78,70 unités par dollar régulé par la Banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires a augmenté de 1,92%, à 46161,71 unités . * Le peso chilien s’est apprécié de 0,52%, à 768,60 / 768,90 unités par dollar, favorisé par une hausse du prix du cuivre, principale expédition du pays. Pendant ce temps, l’indice principal de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a grimpé de 1,25%, à 3 584,50 points. * Le cuivre était légèrement plus élevé lundi alors que les attentes d’une forte demande tirée par des chiffres industriels positifs en provenance de Chine ont été compensées par un dollar plus ferme alors que les investisseurs portaient toute leur attention sur les élections américaines. * Le sol péruvien a affiché une baisse de 0,17% et l’indice de référence de la bourse n’a pas enregistré de variations. * Les marchés colombiens ont été fermés le lundi en raison d’un jour férié local. Cotations à 1350 GMT Indices boursiers Cotation pct quotidien chg pct quotidien chg de l’année MSCI Markets 1.103.46 -1.49 -1 Emerging MSCI Latin America 1.806.43 -1.46 -38.09 Bovespa Brazil 93.952.4 -2, 72-18,7582 IPC Mexique 36987,86 0,51 -15,05 Argentine MerVal 0 0-100,00 COLCAP Colombie 1136,75 0,48 -31,62 IPSA Chili 3581,82 1,18 -29,84 Sélectif Pérou 0 0-100,00 Dollar contre devises Cotation Var pct Var pct mensuel de l’année Real brésilien 5,7428 -2,35 -30,06 Peso mexicain 21,2971 -0,53 -11,07 Peso chilien 769, 5 0,46 -1,96 peso colombien 3874,43 -0,19 -15,20 sol péruvien 3,6074 -0,04 -8,42 peso argentin 78,65 -2,29 -23,35 (Rapport de Froilán Romero. Reportage supplémentaire de Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires.)