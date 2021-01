Par Froilan Romero SANTIAGO, 27 janvier (.) – Les devises d’Amérique latine ont enregistré des pertes en début de séance mercredi, au milieu d’une hausse mondiale du dollar et d’une flambée des cas de coronavirus dans le monde, les marchés étant alertés sur la première annonce de politique monétaire de l’année à Le dollar a augmenté mercredi contre un panier de devises alors que les marchés attendaient les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui renouvellera probablement son engagement en faveur d’une politique ultra-flexible se clôturant plus tard dans la journée d’une centrale américaine réunion de banque. * L’indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises de premier ordre, a grimpé autour de 0,4%. * Pendant ce temps, les cas de coronavirus dans le monde ont dépassé les 100 millions, selon un décompte de ., alors que les pays du monde entier luttent contre les nouvelles variantes du virus et les pénuries de vaccins. * Le peso mexicain s’échangeait à 20,1939 pour un dollar, en baisse de 1,16% par rapport à 19,9630 au cours de référence de . mardi. * “Alors que le calendrier économique (local) reste vide pour aujourd’hui et que les investisseurs accumulent des doutes sur le cours des relations commerciales entre le Mexique et les États-Unis sous l’administration Biden, la crise sanitaire dans le pays se poursuit dans un état grave, marquant une tendance négative pour la monnaie à court terme », a déclaré Monex Europe dans un rapport. * Le real brésilien s’est déprécié de 0,33%, à 5,3727 unités pour un dollar, tandis que l’indice d’actions Bovespa a reculé de 0,47%, à 115 921,86 points. * En Argentine, le peso recule de 0,1%, à 87,11 unités de dépréciation régulée par la banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires recule de 0,31%, à 49 312,21 unités. * Le peso chilien a reculé de 0,57%, à 736,70 / 737,00 unités par dollar. Pendant ce temps, le principal indice de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a perdu 0,84%, à 4 460,01 points. * Le peso colombien s’est déprécié de 1,41% à 3 664,50 unités par dollar au milieu de la progression mondiale du dollar. Cours à 1403 GMT Indices boursiers Quote pct chg pct quotidien chg pct quotidien de l’année MSCI Markets 1388,76 -1,52 7,51 Emerging MSCI Amérique latine 2385,72 1,08 -2,69 Bovespa Brésil 116 230,59 -0, 2 -2,3414 IPC Mexique 0 0-100,00 Argentine MerVal 0 0 – 100,00 COLCAP Colombie 1402,25 0-3,34 IPSA Chili 4460,01 -0,84 -12,63 Sélectif Pérou 0 0-100,00 Dollar contre devises Citation Var pct Var pct mensuel dans l’année Real brésilien 5,3627 -3,15 -3,15 peso mexicain 20,1928 -1,43 -1,43 peso chilien 736,7 -3,41 -3,41 peso colombien 3,634,01 -5,73 -5,73 sol péruvien 3,6498 -1,12 -1,12 peso argentin 87,09 -3,36 -3,36 (Rapport de Froilán Romero. Ajout de Walter Bianchi et Hernán Nessi à Buenos Aires, Miguel Angel Gutiérrez à Mexico et Nelson Bocanegra à Bogotá.)