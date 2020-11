Image de fichier de la zone financière du centre-ville de Santiago au milieu de l’épidémie de coronavirus, le 25 mars 2020. REUTERS / Fabian Cambero

Par Froilan Romero

SANTIAGO, 26 novembre (.) – Les devises d’Amérique latine ont montré un comportement mitigé dans les premières transactions jeudi, dans une journée de peu de transactions en raison de vacances qui ont maintenu les marchés américains fermés et malgré le maintien de l’appétit des investisseurs par actifs à risque.

* Les marchés aux États-Unis ont été fermés en raison de Thanksgiving, qui a limité les opérations dans la région en n’ayant pas le lieu principal pour mener l’arbitrage des devises.

* L’euro a atteint un sommet de près de trois mois jeudi, alors que le dollar restait sous pression après la publication de données économiques négatives en provenance des États-Unis, ajouté à l’optimisme concernant les vaccins contre les coronavirus.

* Les investisseurs recherchaient des actifs plus risqués associés aux matières premières et aux marchés émergents. La livre britannique s’échangeait près d’un plus haut de trois mois contre le dollar, tandis que les traders attendaient également des détails sur les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE cette semaine.

* Le peso mexicain s’échangeait à 20,0379 pour un dollar, avec une perte de 0,5% contre 19,9390 pesos au cours de référence de . mercredi.

* Le real brésilien a progressé de 0,25% à 5,3370 pour un dollar, tandis que l’indice bovespa a reculé de 0,56% à 109,519,31 points.

* En Argentine, le peso a reculé de 0,12%, à 80,90 unités par dollar en dépréciation contrôlée par la Banque centrale, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires a augmenté de 0,26%, à 54293,75 points.

* Le peso chilien s’est apprécié de 0,57%, à 765,50 / 765,80 unités par dollar, également tiré par une hausse du prix du cuivre, principale exportation du pays. Pendant ce temps, le principal indice de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a grimpé de 0,36%, à 4 150,18 points.

* Le cuivre a atteint son plus haut niveau en près de sept ans jeudi, alimenté par l’espoir qu’un vaccin contre le coronavirus stimulera les marchés mondiaux et soutiendra la demande de métaux industriels.

* En Colombie, le marché des changes est resté fermé, en ligne avec les vacances aux États-Unis.

(Rapport de Froilán Romero. Rapport supplémentaire de Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá.)