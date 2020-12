BUENOS AIRES, 21 déc. (.) – Des analystes pèsent sur l’avenir de l’économie argentine à un moment où le gouvernement est en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme d’extension de facilités pour renégocier un prêt avec l’agence du milieu d’une longue récession avec une inflation élevée.

Les yeux des carrés mondiaux sont focalisés sur une nouvelle souche de coronavirus qui se propage rapidement en Europe à partir de la Grande-Bretagne.

Les marchés financiers argentins seront fermés jeudi et vendredi pour la célébration de Noël.

* “On peut sûrement avoir un programme (avec le FMI) en début d’année ne cherchant pas un ajustement immédiat dès que les vacances en Argentine sont terminées mais, bien sûr, avec une idée d’ajustement, de mise en ordre du budget au cours de l’année 2021 et avec un regard au-delà », a déclaré Claudio Loser, ancien directeur argentin du FMI, dans des déclarations à la radio.

“L’Argentine ne pourra pas s’en sortir rapidement, je ne parle pas du FMI, mais de la situation économique. Je pense qu’en général elle sera aidée par une reprise lente mais sûre des marchés internationaux”, at-il ajouté.

* “Personne ne veut se tromper avant la fin de l’année, c’est pourquoi ce sont des roues calmes, les investisseurs ajustant leurs portefeuilles pour des raisons fiscales, se tournant vers les obligations”, a déclaré Santiago Abdala, de Portfolio Personal Inversiones.

«Au sein des enjeux de cette année, déjà en mode équilibre, il faut reconnaître que le gouvernement a très bien réussi à remonter la courbe du peso et a très bien su la gérer aussi. Concernant le comportement du dollar, on parle d’un ‘ Échange d’été »», a-t-il ajouté.

* “Les signes politiques font toujours défaut et c’est pourquoi nous préférons maintenir une faible exposition aux obligations en dollars et aux actions locales”, a déclaré le Groupe SBS dans un rapport, ajoutant que “l’équipe économique espère que l’accord avec le FMI pourra être conclu en Mars-avril, bien que le Fonds ait demandé plus de clarté concernant les objectifs. “

* “Le FMI voit un gouvernement qui a des messages qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres”, a déclaré Héctor Torres, ancien représentant de l’Argentine auprès du FMI, dans des déclarations à la radio, ajoutant que “nous avons besoin d’un décaissement très important de fonds avant de pouvoir commencer à faire la «livraison» des réformes que le gouvernement entreprend de faire avec l’argent que le Fonds va financer. “

* “Le calme qui précède la tempête? Les comptes ne se clôturent pas à long terme et les mesures nécessaires pour réduire les dépenses publiques et rendre le secteur privé plus efficace n’auraient pas de plafond politique à court terme, ce qui devient pessimiste pour les anticipations économiques », a déclaré le cabinet de conseil VatNet Research.

* “Les derniers jours ont montré une suite de« l’été financier », où la banque centrale a accumulé des réserves dans les 10 dernières roues, estimées à un total de 200 millions de dollars. Bien que ce ne soit pas un montant substantiel, il permet d’avoir une fin d’année avec un calme relatif, où dans les deux prochaines semaines il y aura sûrement moins de volume sur le marché compte tenu des vacances et des jours fériés », a déclaré Roberto Geretto, économiste à la Banco CMF.

* “Le scénario 2021 sera influencé par l’afflux de dollars provenant des exportations, l’évolution du taux de change officiel, l’inflation et la reprise de la demande intérieure après le COVID-19”, a indiqué le cabinet de conseil ACM (Macroeconomic Situation Analysis).

Il a ajouté que “2021 est présentée comme une année de reprise économique où les anciens défis persisteront, tels que la rareté relative des devises, la forte inflation, la nécessité d’équilibrer progressivement les comptes publics et le renforcement du marché local des capitaux parallèlement à la reprise. de la demande intérieure “.

* “La dépendance (des marchés locaux) vis-à-vis du climat extérieur pourrait s’étendre jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé avec le FMI, ce qui suscite des attentes car il pourrait contribuer à convenir d’une ‘feuille de route’ économique permettant le rétablissement de la confiance investisseur », a déclaré Gustavo Ber, économiste chez Estudio Ber.

Il a ajouté que “dans l’intervalle, l’humour mondial – et son corrélatif dans les marchés émergents – sera celui qui déterminera le cours des prix, au-delà des opérateurs reconnaissant les valorisations sanctionnées.

* “L’enjeu crucial de l’année à venir sera le dégel des services publics et des tarifs de transport en raison de leur impact inflationniste en année électorale”, a estimé le cabinet de conseil Delphos Investment.

* “Après le gel de 2019 et 2020, les taux devraient augmenter d’environ 40% l’année prochaine afin que les subventions économiques ne continuent pas d’augmenter en pourcentage du PIB. Une année électorale complexe arrive, où les tensions sociales et inflationnistes s’accumulent pour Tout au long de cette année, aussi pandémique qu’atypique, ils pourraient faire des ravages », a déclaré le cabinet de conseil Ecolatina.

