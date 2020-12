Le dollar bleu a augmenté de 8,9% depuis le 10 décembre. .

La fin de l’année approche, avec peu de rouages ​​opérationnels en raison des fêtes de fin d’année, et le dollar libre revient sur la voie haussière, même s’il reste loin des valeurs records atteintes il y a deux mois.

Il le dollar bleu a augmenté de sept pesos ce mercredi, 4,6%, à 159 $ à vendre sur le petit marché informel, pour sa quatrième journée consécutive de résultats. À partir du récent plancher de 146 dollars le 10 décembre, il a accumulé une hausse de 13 pesos ou 8,9%.

«Vous pouvez voir une demande qui augmente ces derniers jours, même depuis deux semaines. Il arrive qu’en principe l’offre était abondante et pouvait bien approvisionner le marché marginal. Décembre est un mois où nous savons qu’il faut plus de pesos de façon saisonnière. Ceux qui se sont débarrassés des dollars ont maintenu l’approvisionnement plus approvisionné et maintenant ils sont rares un peu ou, du moins, le la demande dépasse largement», A décrit l’analyste financier Christian Buteler.

“Vous devez penser que certains les vacances commencent Aujourd’hui ou demain, cela peut alors motiver une augmentation de la demande touristique, même si nous estimons tous que cette année elle sera nettement inférieure. La réalité est que les achats ont été activés et l’offre s’est suffisamment assouplie»A dit Buteler Infobae.

L’écart d’échange avec le dollar grossiste, qui a augmenté de onze cents, à 83,36 $, augmenté à 90,7 pour cent. Le montant négocié sur le segment au comptant s’est élevé à 171 millions de dollars.

“Des sources privées sur le marché ont indiqué que le solde positif dû à l’intervention de la Centrale aujourd’hui était de l’ordre de 45 millions USD, environ “, indiqué Gustavo Quintana, opérateur de PR Corredores de Cambio.

Les dollars alternatifs ont également été négociés à la hausse à la Bourse, avec un règlement en espèces qui a fini par être échangé à la hausse d’un peso, à 142 pesos.

Le S & amp; P Merval de la Bourse argentine augmente en 2020 de 22% en pesos, mais baisse de 35% mesuré en dollars

Les analystes de la Groupe SBS a estimé que «à l’avenir, l’équipe économique devrait éviter que écart de taux de change alors que les anticipations de dévaluation continuent de réduire l’excédent commerce », étant donné que« la balance commerciale a de nouveau baissé en novembre et un excédent de seulement 271 millions USD, 89% de moins que celui enregistré en novembre 2019 ″.

“Pour sa part, Solde d’échange BCRA il a enregistré un excédent de 450 millions de dollars dans la balance des marchandises, en amélioration par rapport aux mois précédents bien qu’il soit encore trop tôt pour parler d’un changement de tendance au niveau de la trésorerie », a ajouté le groupe SBS.

Les indicateurs de la Bourse de Buenos Aires ont augmenté ce mercredi en ligne avec les marchés extérieurs, la fermeté du pétrole et une baisse du dollar compte tenu du soulagement de l’inquiétude des investisseurs effrayés par l’apparition d’une variante plus contagieuse de la coronavirus.

Le S&P Merval de Buenos Aires avancé de 1,5% à 51200 unités, à 16 heures, dirigé par les journaux avec ADR qui sont négociés à New York.

Le dollar bleu monte pour la quatrième roue consécutive, même s’il vaut 36 pesos de moins que son record du 23 octobre, il y a deux mois

«L’indice perce 51 000 points, le secteur financier étant le plus touché. À Wall Street, la performance des ADR argentins avec des activités d’exposition internationale est exceptionnelle », a déclaré un rapport de l’agent de règlement et de compensation. Neix.

L’ADR de YPF a récupéré 2,4% à New York, à 5,13 $. Grupo Galicia a augmenté de 2,3%. À Wall Street, les indices affichent des gains d’environ 0,5%.

Les obligations souveraines de droit étranger ont enregistré des variations de prix minimes, ce qui s’est reflété dans la stabilité du pays à risque de JP Morgan, qui est resté dans 1 363 points basique pour l’Argentine.

Les investisseurs restent attentifs en interne aux négociations du pays avec le Fond Monétaire International (FMI) pour réaliser un programme de facilités étendu.

«Les négociations avec le FMI auront leur dernier jour aujourd’hui via Zoom, et le dialogue reprendra la semaine du 4 janvier 2021. Cela implique que les parties n’ont pas encore atteint la clôture des principaux chapitres de l’accord type d’installations étendues et que les discussions techniques devraient se poursuivre dans la première partie de l’année prochaine », ont averti les experts de Recherche pour les commerçants.

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) a établi que les 24 et 31 décembre, il n’y aura ni activité ni liquidation d’actifs, de sorte que les opérations de «pass and caution» dues à ces dates seront prolongées jusqu’au prochain jour de négociation.

J’ai continué à lire:

Journée financière: la BCRA a de nouveau acheté des dollars sur le marché et a pris près de 100 millions de dollars

L’excédent commercial est tombé à 271 millions USD en novembre, le solde le plus bas depuis août 2018