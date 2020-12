Bien qu’encore loin d’un record, le dollar libre a fortement augmenté la semaine dernière. .

Le dollar libre a repris sa hausse ce lundi, au début d’une autre courte semaine financière, en raison des vacances de fin d’année. Le prix marginal du billet jusqu’à quatre pesos (3,1%), à 164 $ à vendre, jusqu’à un maximum depuis le 18 novembre.

La semaine dernière, le dollar bleu rebondi de 6% sur trois roues opérationnelles, un mouvement que les analystes ont attribué à la émission intense de pesos par la BCRA en fin d’année, l’excédent de liquidité des épargnants qui ont perçu leur demi-bonus et la recherche d’une sauvegarde en monnaie «forte» avant les vacances d’été, qui a coïncidé avec une baisse de la demande de pesos – et de l’offre conséquente de dollars sur le marché parallèle – déjà couvertes les obligations des entreprises et des particuliers à la clôture de l’exercice 2020.

Il Le dollar de gros augmente ce lundi de 55 cents, à 83,91 $, au taux de 40,1% en 2020, trois points au-dessus de l’inflation, ce qui n’a pas empêché la l’écart de change avec le bleu s’est à nouveau élargi à 95,4%.

Décembre a également confirmé la récupération des réserves internationales, de l’ordre de 600 millions USD, avec une amélioration sensible des dépôts privés en devises, pour tenter de bénéficier de l’exonération du paiement des avoirs personnels pour ces avoirs.

Pour des raisons saisonnières, décembre est un mois où les besoins en pesos sont plus importants, ce qui a permis à l’entité monétaire de prélever des dollars sur le marché pour ses réserves réduites, bien que cette demande ait diminué à la fin du mois. En outre, le escalade des prix agricoles internationaux et ses dérivés industriels ont favorisé les liquidations, lorsque ces productions représentent 40% des exportations nationales.

«Au niveau local, l’équipe économique maintient le focus sur les négociations avec le FMI bien qu’il ait déjà commencé à explorer de nouvelles sources de financement auprès d’autres organisations multilatérales. L’objectif serait d’arriver à l’aise en termes de réserves vers la fin du premier trimestre 2021, considérant que le l’écart de change continue d’éroder le surplus les incitations au commerce et à l’exportation continuent d’être absentes », a souligné un rapport du Groupe SBS.

À l’étranger, les actions américaines se négocient avec une hausse moyenne de 0,7%, au début de la dernière semaine d’opérations de 2020. Le président Donald Trump a finalement promulgué la facture d’aide Covid-19 de 900 000 USD millions, en évitant la fermeture du gouvernement et en étendant les allocations de chômage à des millions d’Américains.

Pour les Actions et obligations argentines il y avait des variations minimes au cours de la semaine écoulée, selon le mouvement des indices de Wall Street – où il s’est négocié jeudi 24 – qui s’est clôturé sur un solde «plat» par rapport au vendredi précédent.

«Les obligations en dollars ont accumulé des hausses la semaine dernière, dans un contexte mondial positif en raison de l’approbation de la relance budgétaire aux États-Unis, d’un accord sur le Brexit et du début de la vaccination contre Covid-19. Mais au-delà de cela, les investisseurs ont continué à garder un œil sur les nouvelles concernant les négociations entre l’Argentine et le FMI et le développement de l’économie nationale. Bien que la hausse des titres ait permis une baisse des rendements au cours de la semaine, les rendements continuent d’être à des niveaux élevés », décrit un rapport de Recherche pour les commerçants.

J’ai continué à lire:

L’émission de BCRA pour aider le Trésor dépasse les 2 billions de pesos dans l’année

Quel est l ‘«effet de patrimoine personnel» qui a entraîné une augmentation des réserves de la Banque centrale de près de 600 millions de dollars en décembre

Quel a été le meilleur investissement de l’année? Combien ceux qui ont investi 1000 USD en obligations, actions, bitcoins ou à terme fixe ont-ils gagné ou perdu?

Légère baisse de la dette extérieure: elle a baissé de près de 4.000 millions de dollars en un an