Par Tom Wilson et Hideyuki Sano

LONDRES / TOKYO, 20 janvier (.) – Les actions mondiales ont augmenté mercredi en raison des attentes de dépenses importantes aux États-Unis après que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les législateurs à “agir grand” pour sauver l’économie et l’inquiétude après la dette. Le brut a augmenté et le dollar a chuté en réponse.

* Lors de son audience de confirmation mardi, Yellen a déclaré que les avantages d’un important plan de relance pour contrer la pandémie de coronavirus l’emportaient sur les dépenses pour un lourd fardeau de la dette.

* Les actions européennes ont rebondi, avec une amélioration de 0,4% par rapport à l’indice paneuropéen STOXX 600. Francfort et Paris ont progressé d’un pourcentage similaire, tandis que Londres était stable.

* Auparavant, l’indice MSCI des actions Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon a augmenté de 0,8% pour atteindre son plus haut niveau historique. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1%, approchant son sommet de 2019, tandis que les actions australiennes ont également atteint leur record.

* L’indice boursier mondial MSCI, qui comprend des actions de près de 50 pays, a augmenté de 0,1%.

* À Wall Street, les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,6%, Netflix ayant bondi de 12% après la clôture de la forte croissance des abonnés et des projections selon lesquelles il n’aura pas à continuer à augmenter sa dette. Les contrats à terme sur S&P 500 ont augmenté de 0,2%.

* Le président élu Joe Biden prendra ses fonctions mercredi au milieu de mesures de sécurité sans précédent à la suite de l’assaut contre le Capitole.

* Sur les marchés des changes, le dollar est tombé d’un plus haut d’un mois après les propos de Yellen. Contre un panier de six devises importantes, il a reculé de 0,1% à 90,285 unités, après avoir gagné 1,2% par rapport au plus bas de trois ans atteint il y a deux semaines.

* L’euro a augmenté de 0,1% à 1,2145 $, s’éloignant du creux d’un mois et demi atteint la veille.

* Dans les matières premières, les prix du brut ont augmenté dans l’espoir que le stimulus proposé par Biden stimulerait la production économique, et un actif sûr comme l’or a augmenté de 0,8% à 1855 $ l’once.

