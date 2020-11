Par Huw Jones

LONDRES, 3 novembre (.) – Les actions européennes étaient plus élevées en début de séance mardi, les investisseurs pariant sur une victoire claire de Joe Biden lors de l’élection présidentielle américaine la plus polarisée de mémoire d’homme.

* Les bénéfices du prêteur français BNP Paribas ont grimpé en flèche ses actions de 6,5%, ajoutant au sentiment que le secteur bancaire a relativement bien résisté à l’impact de la crise du COVID-19.

* Mais une baisse de 40% des bénéfices annuels d’Associated British Foods dans un contexte de baisse des bénéfices de son activité de vêtements Primark a rappelé à quel point la pandémie fait des ravages dans les bilans des entreprises. L’action ABF a plongé de 1,7%.

* Lundi, le président américain Donald Trump et le démocrate Biden ont poussé à la dernière minute des votes dans des États qui pourraient définir la course à la Maison Blanche alors que leurs campagnes se préparaient à des conflits juridiques post-électoraux. cela pourrait retarder un résultat clair.

* “Les marchés envisagent une victoire de Biden, certainement un résultat clair, et ils veulent un résultat clair et sans opposition”, a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

* Une victoire surprise de Trump, un résultat contesté ou simplement un résultat partagé pourraient déclencher des corrections sur les marchés, a-t-il déclaré.

* «Le contrôle du Sénat est crucial pour que tout scénario de« vague bleue »se concrétise; sinon, le gouvernement divisé continue et les attentes en matière de relance budgétaire devront être revues à la baisse», a ajouté Alvin Tan, stratège en devises pour l’Asie chez RBC Capital Les marchés.

* L’indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,3% lors de son deuxième jour de gains, après avoir chuté à un creux de cinq mois la semaine dernière. Les secteurs cycliques sensibles à la croissance tels que le pétrole et le gaz, les mines et les banques ont mené la hausse, avec des progrès de plus de 2%.

* Aucune donnée économique majeure en Europe ne sera publiée mardi, avec seulement quelques résultats trimestriels pour guider les investisseurs. La BNP a été alimentée par une augmentation des échanges de devises et de matières premières, dépassant les attentes de bénéfices du troisième trimestre.

HUMEUR DU MARCHÉ BINAIRE

Les analystes ont déclaré que si l’ambiance était plus optimiste mardi, elle est restée fébrile car les pays européens ont introduit des restrictions plus strictes pour lutter contre la pandémie, ce qui affectera davantage l’économie.

* La banque centrale australienne a répliqué les mesures d’autres émetteurs cherchant à soutenir une économie touchée par le coronavirus. Mardi, il a réduit les taux d’intérêt à presque zéro et a augmenté ses plans d’achat d’obligations.

* Les investisseurs attendent également avec impatience les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre cette semaine, qui devraient également apporter plus de soutien.

* “Le problème avec les marchés est qu’ils sont très binaires. Un jour, tout va bien et le lendemain, c’est la profondeur du désespoir, il faut donc marcher sur la corde raide entre les deux qui crée de la volatilité”, a déclaré Hewson de CMC Les marchés.

* Le ton mondial a été favorisé par les avancées du trading à Wall Street soutenues par l’activité manufacturière américaine – qui s’est accélérée plus que prévu en octobre – et par les marchés d’actions asiatiques et les contrats à terme sur actions américaines. Uni.

* Le dollar et l’or ont peu changé car les traders de devises et de lingots se sont réfugiés avant les élections américaines.

* L’indice boursier Asie-Pacifique plus large de MSCI en dehors du Japon a augmenté de 1,4% du jour au lendemain. La jauge est inférieure de 1% au plus haut de deux ans et demi atteint à la mi-octobre et de plus de 5% cette année, tirée par un rebond de 37% des marchés chinois depuis mars.

* L’indice MSCI Chine a atteint un sommet de 23 ans après que l’activité des usines chinoises a progressé le plus rapidement en une décennie. Les marchés japonais étaient fermés pour des vacances.

* Le dollar américain est resté juste en dessous d’un plus haut d’un mois et par rapport à un panier de devises, il s’est établi à 93,996. Le yen est resté stable à 104,72 unités par dollar.

* Les prix du pétrole se sont stabilisés après deux semaines de faiblesse. Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 0,2% à 38,89 $ le baril, mais ont conservé la majeure partie d’un rebond du jour au lendemain.

* L’or a reculé de 0,1% à 1 892,5 $ l’once.

