Par Elizabeth Howcroft

LONDRES, 16 septembre (.) – Les actions ont augmenté, le dollar a chuté et l’appétit pour le risque s’est généralement amélioré mercredi alors que les investisseurs attendent la fin de la réunion de la Réserve fédérale et de nouvelles projections économiques pour la plus grande économie du monde. .

* A la veille, les actions ont augmenté sur de solides données économiques chinoises et américaines, et la progression s’est poursuivie mercredi, après un début cahoteux de la session européenne.

* L’indice boursier mondial MSCI, qui comprend des actions de 49 pays, a augmenté de 0,2% à 11 h 22 GMT, son quatrième jour consécutif de gains, tandis que la principale mesure de MSCI pour l’Europe a augmenté de 0,1%.

* L’indice paneuropéen STOXX 600 s’est amélioré d’environ 0,4%, grâce aux gains des actions de détail, tandis que les autres indices de référence étaient plus inégaux.

* Les contrats à terme de Wall Street se sont améliorés, les investisseurs s’attendant à ce que la Fed promette de maintenir les taux d’intérêt bas pendant une période prolongée.

* Sur le marché des changes, le yen a augmenté ses gains et se rapprochait d’un sommet de près de sept mois de 104,99 contre le dollar, les investisseurs recherchant des actifs plus sûrs.

* L’indice dollar, qui compare le billet vert à un panier de six devises importantes, a reculé de 0,3% à 92 879 unités. L’euro a augmenté de 0,2% à 1,18635 $.

* Dans les matières premières, les prix du brut ont augmenté pour la deuxième journée consécutive et l’or a augmenté de 0,4% à 1 962,66 $ l’once.

