Par Lawrence White et Andrew Galbraith

LONDRES / SHANGHAI, 23 novembre (.) – Les actions et le pétrole brut ont augmenté lundi, tandis que le dollar a chuté alors que les investisseurs plaçaient leurs espoirs de reprise économique sur les vaccins contre les coronavirus, même avec le nombre croissant d’infections globalement et les retards dans l’approbation de nouveaux stimuli aux États-Unis.

* Le STOXX 600, qui regroupe les principales actions européennes, a augmenté de 0,5% pour atteindre son plus haut niveau depuis février, après qu’AstraZeneca a rejoint les sociétés pharmaceutiques, affirmant que son vaccin contre le virus pourrait être d’environ 90%.

* Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de près de 2%, les traders se concentrant sur une reprise de la demande de brut face aux essais de vaccins réussis, tandis que l’euro a affiché une légère hausse à 1,1864 $ et le billet vert il s’approchait du bas de sa fourchette de négociation ces derniers mois.

* Le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford est le troisième essai majeur à rapporter des données fructueuses après le partenariat entre la société américaine Moderna Inc et Pfizer Inc avec la société allemande BioNTech SE, incitant les investisseurs à rechercher des actifs à plus haut risque en raison des espoirs d’une reprise économique rapide.

* Son optimisme a également été renforcé après qu’un haut responsable à la pointe des efforts du gouvernement américain pour obtenir un vaccin a déclaré dimanche que les premières injections pourraient être administrées aux travailleurs de la santé et à d’autres groupes à la mi-septembre. Décembre.

* “Les nouvelles d’aujourd’hui sur les vaccins sont positives, mais ne sont que partiellement responsables du rebond des marchés boursiers ce matin, qui est également porté par les nouvelles selon lesquelles les États-Unis prévoient de démarrer un programme de vaccination dans moins de trois semaines. », a déclaré Philip Shaw, économiste en chef chez Investec à Londres.

* Le retour montre que les investisseurs sont prêts à regarder au-delà du nombre lamentable de cas aux États-Unis – qui a dépassé 12 millions ce week-end – et de la faiblesse des données économiques européennes publiées lundi.

* La lecture préliminaire de l’indice des directeurs d’achat (PMI) des secteurs de la fabrication et des services compilé par IHS Markit, qui représentent ensemble plus des deux tiers de l’économie allemande, est tombée à 52,0 contre 55,0.

* L’indice boursier MSCI Asia Pacific hors Japon était en voie de clôturer la session en hausse de 0,8%. Les principales actions chinoises ont progressé de 1%, l’indice KOPSI de Séoul de 1,9% et le marché boursier de Bangkok a augmenté de 2,2% pour atteindre un sommet de cinq mois.

* Avec l’actualité des vaccins et la chute de l’indice dollar, qui mesure la performance du billet vert par rapport à un panier de six devises, à 92264, les marchés des matières premières s’échangeaient à la hausse, grâce à l’optimisme des traders sur une reprise de la demande de brut.

* Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 63 cents, ou 1,4%, à 45,59 $ le baril à Londres. Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 49 cents, ou 1,2%, à 42,91 $ le baril. Les deux indices de référence ont grimpé de 5% la semaine dernière.

* L’or, quant à lui, se négociait à 1 872 $ l’once, après avoir perdu près de 10% par rapport à son sommet de début août.

* Les analystes ont déclaré que les gains masquaient une certaine incertitude car l’aide monétaire et fiscale à l’économie américaine reste insaisissable.

* Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré la semaine dernière que les programmes de crédit créés par la Réserve fédérale pour faire face à la pandémie expireraient le 31 décembre, opposant l’administration Trump sortante à la banque centrale et éventuellement cela augmentera la pression sur l’économie.

(Reportage d’Andrew Galbraith; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)