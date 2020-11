* GRAPHIQUE: Performance des actifs en 2020 http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Par Marc Jones

LONDRES, 10 novembre (.) – Les marchés des actions et des matières premières ont continué à augmenter mardi, dans l’euphorie générée par le vaccin COVID-19 qui a propulsé les indices mondiaux à des niveaux records, tandis que les rendements de les obligations d’État ont prolongé leurs avances.

* Après avoir augmenté de 4% lundi sur les nouvelles des sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech sur l’efficacité de leur vaccin expérimental, la nouvelle n’a pas semblé trop surprendre l’Europe et le rythme à la hausse a ralenti, même si les indices affichaient toujours des gains. .

* L’indice de référence STOXX 600 a ajouté 0,5% de plus, conduisant le rallye de novembre à dépasser 13%, tandis que le secteur bancaire européen a progressé de 2,7%, encore encouragé par une diminution des inquiétudes en autour des impayés et des perspectives de taux d’intérêt encore plus négatives.

* “Nous avons une certaine consolidation sur les marchés, mais je ne pense pas que ce soit surprenant étant donné l’ampleur des mouvements que nous avons constatés hier (lundi)”, a déclaré Hugh Gimber, analyste chez JP Morgan Asset Management.

* Les marchés asiatiques ont essayé de suivre la tendance de Wall Street de la veille car ils étaient fermés lorsque la nouvelle des vaccins a éclaté, bien que, comme les contrats à terme de la Bourse de New York, ils aient perdu un peu d’élan vers la fin de la session.

* L’indice Nikkei 225 de Tokyo a terminé la séance en hausse de 0,3%, mais plus tôt dans la séance, il a atteint son plus haut niveau en 29 ans. L’indice de référence des actions mondiales des compagnies aériennes, qui a été l’un des plus durement touchés pendant la pandémie, a grimpé de 8%.

* Mais il y a eu une certaine faiblesse en Chine, l’indice de référence CSI300 ayant perdu 0,6%. Les analystes ont attribué cette baisse à la forte exposition des indices chinois aux valeurs technologiques, qui ont subi la pression des investisseurs car on craint une baisse de la consommation dans le secteur si le vaccin permet de retrouver la mobilité.

* Sur le marché des changes, le yen s’est raffermi de 0,4% à 104,96 unités par dollar, tandis que la livre britannique s’est échangée de 0,15% plus haut sur la journée, à 1,3182 $.

* Les nouvelles sur les vaccins ont également fait monter en flèche les rendements obligataires américains lundi, marquant leur plus forte hausse quotidienne depuis mars. La courbe de retour, un indicateur de l’appétit pour le risque, a également augmenté à des niveaux jamais vus en huit mois.

* En Europe, les rendements obligataires allemands à 10 ans ont atteint un plus haut d’un mois, tandis que les contrats à terme sur le Brent de Londres ont prolongé leurs gains à 42,49 $ le baril.

(Rapports de Scott Murdoch à Hong Kong et de Lawrence Delevingne à Boston. Édité en espagnol par Marion Giraldo)