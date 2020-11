Les opérateurs travaillent dans les locaux de la Bourse de Buenos Aires. (.)

Tout en définissant le vainqueur du élections présidentielles aux USA, les bourses de New York ont ​​fonctionné avec des gains renouvelés, avec une forte poussée des entreprises technologiques. le Nasdaq Composite a progressé de plus de 3%Alors que le S&P 500 et le Dow Jones of Industrials ont gagné 2%.

Facebook (+ 7,6%), Amazon (+ 5,9%) et Apple (+ 4%) s’est démarquée parmi les actions gagnantes. Concernant les ADR des entreprises argentines, Mercado Libre et Globant ont mené les hausses, avec plus de 5%. Cependant, d’autres papiers, plus liés au marché intérieur, ont fonctionné négativement, comme les banques, avec des baisses allant jusqu’à 4%.

Les obligations Les souverains dollar ont fait une pause dans le chemin de la reprise des dernières roues, et les émissions de change avec le droit étranger se sont échangées stables. le pays à risque JP Morgan a abandonné deux entiers pour l’Argentine, à 1 432 points de base à 17h30

Les indices de la Bourse de Buenos Aires échangé avec des pertes ce mercredi, interrompant une série de victoires quatre sessions consécutives, dans lequel un meilleur climat des affaires local a été mis à profit après les récentes mesures annoncées par le gouvernement.

Le ministère de l’Économie a affirmé qu’il ne sera pas financé avec des fonds de la Banque centrale, à un moment où les marchés extérieurs restent prudents en attendant les résultats des élections américaines.

L’indicateur avancé S&P Merval par ByMA (Bourses et marchés argentins) soustrait 2%, à 47 028 unités, après avoir accumulé une amélioration de 10% par rapport à jeudi de la semaine dernière.

«Bien que la situation sous-jacente reste sensible, le gouvernement semble prendre ces derniers jours les mesures attendues par le marché, ce qui permet de relâcher la tension sur les actifs locaux», a-t-il déclaré. Joaquin Candia, analyste chez Rava Sociedad de Bolsa.

Candia a ajouté que “nous ne devons pas perdre de vue le fait que la volatilité continuera et pourrait augmenter en fonction des mouvements de la Bourse américaine après les élections présidentielles”.

“Wall Street se penche à nouveau vers des améliorations attendre les résultats et ainsi lever l’incertitude, avant laquelle le les atouts locaux profitent pour regagner du terrain tout en gardant un œil sur certains signaux économiques plus favorables », a-t-il expliqué Gustavo Ber, économiste à Estudio Ber.

Le monde a vu avec nervosité à compter les votes de l’élection présidentielle américaine, alors qu’il reste encore des millions de voix à scruter et que la concurrence est trop féroce, ce qui augmente le risque de jours voire de semaines d’insécurité juridique.

Les actions technologiques boostent les gains des marchés boursiers mondiaux, en attendant la définition de la course électorale aux Etats-Unis

“Le marché accueille toujours et Wall Street a su s’adapter aux changements politiciens au cours des dernières décennies. En tant que données de couleur, le S & P500 un an avant les élections a toujours rapporté -en moyenne- 8% de plus. Cependant, jusqu’à ce que les décomptes soient terminés – potentiellement entre jeudi et vendredi -, nous ne nous attendons pas à voir autant de volatilité », ont-ils décrit à partir de Portefeuille de placements personnels.

Analystes Recherche pour les commerçants a averti que «les opérateurs sont également confrontés au possibilité d’un résultat électoral contesté cela entraverait la capacité de Washington à adopter des mesures de relance budgétaire supplémentaires au milieu d’un pic dans les cas de Covid-19. Au Sénat, jusqu’à présent, on ne sait pas si les démocrates seraient en mesure de reprendre le contrôle. “

