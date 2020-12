Les ADR argentins ont réagi plus haut dans une roue mixte à Wall Street. .

Les principaux indices de Wall Street clôturés en zone neutre ce mercredi, après avoir chuté jusqu’à 1% en début de séance, après des données bien connues qui ont montré qu’en novembre, il y avait moins d’embauches que prévu dans le secteur privé aux États-Unis.

Les ADR des entreprises argentines négociées sur les bourses de New York ont ​​maintenu un comportement haussier, avec gains jusqu’à 8% en dollars, tels que ceux enregistrés dans les titres de Banc Supervielle. Corporación América gagne 0,7% après avoir enregistré une augmentation quotidienne extraordinaire de 42% mardi et ayant progressé d’environ 80% en novembre. YPF a gagné 1,3% et Grupo Financiero Galicia, 2,9 pourcent.

Actions mondiales a atteint des sommets après que les données solides de la Chine aient alimenté les attentes d’un rebond économique face à la récession induite par Covid-19, tandis que les laboratoires demandent une approbation précoce pour leurs vaccins et les autorités sont prêtes à maintenir les stimuli.

Le monde s’est levé avec l’annonce que Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin COVID-19 de la société américaine Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, après approbation des régulateurs britanniques. La nouvelle arrive à l’un des moments les plus difficiles pour le pays anglais, qui a été enregistré depuis le début de la maladie plus de 59 mille personnes et 1.633.733 personnes infectées Mais c’était aussi un changement de direction étant donné que l’objectif d’un éventuel vaccin contre le COVID-19 au Royaume-Uni serait celui d’Oxford-AstraZeneca.

Les progrès dans le développement de vaccins et le résultat favorable au marché des élections présidentielles américaines a conduit les bourses de New York à conquérir leur meilleur mois depuis 1987 en novembre, avec une augmentation de 12%, pour atteindre de nouveaux sommets historiques.

«Tout était associé, dans une large mesure, au résultat électoral des Etats-Unis et à un pays plus ouvert sur le monde, a ajouté en général la signes de reprise économique dans le monde (toujours avec attention à une nouvelle vague de contagion) et l’attente d’un scénario de taux d’intérêt qui resteront bas », a-t-il déclaré. Santiago Adala, Directeur de Portfolio Personal Inversiones.

Il a ajouté que “une dépréciation du dollar fait monter les matières premières, stimule l’appétit pour le risque, au profit des marchés, ainsi que l’attente d’une plus grande croissance de l’économie mondiale”.

Le panneau principal S&P Merval ByMA (Bourses et marchés argentins) avancé 0,7%, à 55 268 points.

Pendant ce temps, les obligations souveraines de droit étranger ont été négociées avec quelques variantes, le pays à risque JP Morgan a avancé pour l’Argentine d’environ huit entiers, à 1 412 points basique, à 17 heures.

«Les actifs nationaux restent les ‘otages’ de la appétit mondial pour le risque, et c’est ainsi qu’ils ont montré une forte corrélation, en particulier les ADR étant donné que les obligations continuent d’être “ plus lourdes ” – en raison de la position technique, de la structure des titres et des arbitrages envers les entreprises – étant plus attentif aux signaux fiscaux et monétaires “, a-t-il évalué Gustavo Ber, économiste à Estudio Ber.

