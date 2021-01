Les écrans reflètent les opérations de la Bourse de Buenos Aires. (.)

Ce lundi, l’exercice a commencé, avec des opérations sur tous les marchés et un ton volatil qui annonce ce que pourrait être le chemin des mois à venir.

À Wall Street, les principaux indices de référence ont atteint des sommets sans précédent au début de la roue, pour perdre peu de temps après. Après 16 heures, les chutes se sont approfondies et la Le Dow Jones des Industriales a perdu 1,6%, pour revenir à 30 000 unités, et la technologie Nasdaq a également soustrait 1,6%.

La même dynamique a infecté les actifs argentins. La Bourse de Buenos Aires a commencé à la hausse, mais maintenant perdre 1,6%, pour revenir sur la zone de 50 400 points du S&P Merval.

Les actions argentines cumulent trois années consécutives avec une baisse de leurs prix en dollars

A l’étranger, les ADR des entreprises argentines poursuivent les prises de bénéfices exposées jeudi 31, alors qu’il y avait des deals à Wall Street, mais pas au niveau local. Ce lundi, Grupo Galicia cède 4,5% et YPF, 3,1%, à 4,55 dollars. Edenor, qui a augmenté de 15% la semaine dernière, était en baisse de 7,6%.

Avec des obligations en dollars négociées avec une baisse moyenne de 1,5%, le pays à risque JP Morgan avance 27 unités, pour 1 395 points de base pour l’Argentine à 16h20.

Au rythme des marchés étrangers, à l’ouverture de l’entreprise de l’année, les investisseurs s’attendaient à ce que distribution de vaccins propulser enfin une économie mondiale décimée par la Covid-19.

La reprise de l’économie mondiale et l’éventuel rebond de l’activité intérieure seront essentiels pour susciter l’intérêt pour les actifs locaux

Il S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a gagné 22,9% en pesos en 2020, bien que mesuré en dollars, il s’est effondré de 35,8%, mené par cette débâcle par les journaux de la compagnie pétrolière étatique YPF avec une forte baisse de 59,4% de la devise américaine.

«Les perspectives ne sont pas encourageantes, après un an de gouvernement rien à célébrer, au lieu d’aller de l’avant, nous avons reculé. On ne comprend pas à quel point nous sommes si mauvais et en bas de la table, seulement devant le Venezuela. Il est clair que le pays est en crise et il n’est pas nécessaire de l’expliquer. L’Argentine aujourd’hui n’est un exemple de rien, moins de bien faire les choses », a-t-il déclaré. Jorge Fedio, analyste chez Clave Bursátil.

À des exceptions près comme Mercado Libre, Globant et Ternium, les ADR des entreprises argentines ont enregistré une perte moyenne de 35% en dollars en 2020

«Bien que la pandémie de coronavirus ait frappé tous les marchés du monde, mais par la suite, ils se sont rétablis en raison des attentes concernant le début de la vaccination pour contrer le virus, le le marché local n’a pas pu se redresser en raison de forts déséquilibres les conditions macroéconomiques et l’incertitude qui règne encore sur l’avenir de l’économie et de la politique argentines », les analystes de Recherche pour les commerçants.

Les investisseurs restent attentifs aux négociations du gouvernement argentin avec le Fond Monétaire International (FMI) pour réaliser un programme de facilités étendu.

Au cours de ce lundi, les règlements tels que les «laissez-passer et garanties» sont nivelés après l’inactivité du marché intérieur les 31 décembre et 1er janvier.

