Pour les journaux argentins, c’était un cycle de reprise .

Les marchés internationaux ont maintenu un biais prudent mardi, oscillant entre des hauts et des bas, lorsque les rapports trimestriels des entreprises ont été suivis de près à Wall Street. Les bourses de New York ont ​​affiché des baisses marginales de leurs principaux indices, 0,1%, dans le cas du Dow Jones d’Industriales, le Nasdaq et le S&P 500.

Pour les journaux argentins, en revanche, ce fut une reprise, avec un amélioration remarquable jusqu’à 10% pour l’ADR de la compagnie pétrolière YPF, à 3,75 USD, après avoir présenté un proposition améliorée de restructuration de ses obligations négociables.

La société pétrolière d’État, qui cherche rstructure environ 6,2 milliards USD sur les échéances d’intérêts et de principal entre 2021 et 2022, a modifié mardi son offre d’échange pour rendre sa proposition plus attractive.

Les modifications recherchent renforcer la structure de garantie de l’obligation soutenu par un flux d’exportations prévu en 2026 et pour répondre aux préoccupations des investisseurs quant à la non-existence de flux au cours des deux prochaines années.

La compagnie pétrolière propose de refinancer les intérêts et les échéances du principal en 2021 et 2022 pour un encours total d’environ 6,2 milliards de dollars. La nouvelle proposition renforce la structure de garantie de l’obligation 2026 en offrant un gage au premier degré sur les actions de sa filiale YPF Luz et intègre le paiement de coupons dans les trois nouvelles obligations au taux de 4% pour 2026, 2, 5% par 2029 et 1,5% d’ici 2033.

Sources de l’entreprise indiquées à Infobae que «dans le cadre du processus de refinancement de sa dette, YPF a présenté des modifications à sa proposition d’échange. En outre, la date de la réunion des obligataires, sur deuxième convocation, qui se tiendra le 11 février, a été annoncée. Aussi, la société a décidé de présenter les orientations du plan d’investissement 2021 approuvées par le conseil d’administration de la société, sachant que l’un des objectifs de ce refinancement de la dette est d’allouer des fonds pour augmenter les investissements permettant d’inverser la baisse de la production de gaz et pétrole ces dernières années ».

«En fonction de la disponibilité de liquidités, les investissements devraient croître de 73% pour cette année par rapport à 2020. Les investissements en amont augmenteraient de plus de 90%, ce qui permettrait de stabiliser, et tendant à augmenter, la production de gaz et de pétrole malgré les déclins inhérents aux champs que l’entreprise exploite », ont-ils précisé.

Pour augmenter la valeur économique de la proposition d’échange, la société a relevé le taux d’intérêt des nouvelles obligations 2026 et 2029 de 8,5% à 9%, applicable à partir de janvier 2023, et a modifié les structures d’amortissement des nouvelles obligations 2026 et 2029 pour raccourcir la vie moyenne.

Les obligations souveraines en dollars de droit étranger ont fermé presque sans variations, tandis que pays à risque de JP Morgan, a terminé stable pour l’Argentine, à 1 433 points basique à 17 ans à Buenos Aires.

YPF cherche à renégocier quelque 6,2 milliards USD d’échéances d’intérêts et de principal entre 2021 et 2022

Les indicateurs de la Bourse de Buenos Aires ont également augmenté sous l’effet des actions YPF. L’index S&P Merval de Buenos Aires a enregistré un en hausse de 4,2%, à 49,63 points, où le Les actions YPF ont augmenté de 10,3% à 587 pesos.

«Il est possible que les nouvelles conditions atteignent convaincre une grande partie des locaux et des banques privées, même si on ignore ce que répondront les deux groupes d’obligataires internationaux, déjà regroupés en deux comités », ont-ils déclaré à . depuis un cabinet de conseil.

L’attention des investisseurs continue également de se concentrer sur les négociations du pays avec le Fond Monétaire International (FMI) par un accord de facilités étendues.

“Il catalyseur principal positif que les actions puissent “ s’accrocher ” à court terme pour un rebond significatif et durable serait un accord éventuel avec le FMI “, commenté de Portefeuille de placements personnels.

