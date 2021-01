Marco Fabián a été expulsé pour une attaque brutale contre Romario Ibarra (Vidéo: Fox Sports)

Marco Fabian commencé du pied gauche dans le tournoi Guard1anes 2021 de la Ligue MX. La star mexicaine des Bravos de Juárez a été expulsé dans le match contre Pachuca, après un tacle difficile sur l’Equatorien Romario Ibarra.

La pièce a eu lieu dans le minute 18 la première mi-temps, dans une contre-attaque de l’équipe frontalière. Après une pression incessante des Tuzos, la défense de Juárez a réussi à quitter sa zone et à entamer une poussée vers le but d’Óscar Ustari.

Cependant, le ballon destiné à Fabián était trop long et a dû aller au divisé contre Ibarra. Dans le balayage, le milieu de terrain a réussi à frapper le ballon, mais avec l’inertie de son entrée, il a terminé par a frappé la cheville gauche de l’Amérique du Sud.

Dans un premier temps, l’arbitre central débutant Omar González a seulement arrêté son chronomètre pour s’occuper du joueur qui gisait au sol. C’était jusqu’à ils l’ont appelé du stand VAR de revoir la pièce pour une éventuelle expulsion.

Après avoir vu la rediffusion sur les écrans, l’arbitre central est retourné sur le terrain pour rectifier sa décision (20 ′). Sans réfléchir, Il a sorti le carton rouge de sa poche et l’a montré à la chemise numéro 33, laissant les Braves en infériorité numérique pendant plus des deux tiers du match.

Initialement, la pression de l’équipe Hidalgo était plus intense dans la première partie du duel. Les tirs ne se sont pas arrêtés dans le but défendu par Enrique Palos, même si les locaux n’avaient pas la clarté nécessaire pour inscrire le premier but du match.

Avec curiosité, ce sont les pionniers qui ont pris la tête du tableau de bord (41 ′). Sur un coup franc, l’Équatorien Jefferson Intriago a envoyé un centre dangereux pour le Paraguayen Victor Velazquez, qui n’a pas pardonné et a envoyé la ronde au fond des filets pour le premier score de la soirée (0-1).

Juste en seconde période, l’entraîneur expérimenté Luis Fernando Tena il a modifié son arrêt après l’expulsion de Marco Fabián. Le mexicain est sorti Francisco Contreras pour son compatriote Andres Iniestra, qui a vu ses premières minutes avec la veste Juarez.

C’est le premier carton rouge que le milieu offensif a vu depuis son retour au football mexicain (Photo: Courtesy / Juárez FC)

Mais quelques minutes plus tard la situation correspondait numérique sur le court. Dans un autre contrecoup à la frontière, le Colombien Oscar Murillo a stoppé l’avance du rival au milieu de terrain, une action qui lui a coûté deuxième carton jaune et son départ du terrain vers le vestiaire (55 ′).

Au final, avec tout et une polémique sur un éventuel penalty en faveur des Tuzos, le duel s’est terminé à égalité à un but. Après un débordement sur l’aile droite, Felipe Pardo a envoyé un centre à Mauro Quiroga, qui a marqué le but égalisé dans les dernières minutes du match.

Ce C’est le premier carton rouge que Marco Fabián a vu depuis son retour au football mexicain. Lors du tournoi précédent, le milieu offensif n’avait reçu un carton jaune que dans les 763 minutes au cours desquelles il avait joué dans le rectangle vert.

S’il n’y a pas de surprise au sein de la commission des arbitres, Fabián manquera le prochain des Braves contre les Xolos de Tijuana, à leurs débuts en 2021 à domicile. Cette réunion aura lieu au stade Benito Juárez le vendredi 15 janvier à 21h30 (heure du centre du Mexique).

