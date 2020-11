Marco Rubio recommande que Trump collabore à la transition

Le sénateur républicain de l’état de Floride, Marco Rubio, a assuré avoir communiqué avec les membres de l’équipe de campagne du président des États-Unis, Donald Trump, pour recommander que le président élu, Joe Biden, ait accès aux informations du renseignement. pour faciliter la transition.

Rubio a commenté qu’il avait eu des contacts avec le vice-président élu du parti démocrate, Kamala Harris et l’a assuré que pour lui “Il n’y a aucun mal à permettre le début du travail de transition, cela ne signifie pas que Donald Trump admet sa défaite … et cela ne nuit pas non plus à ses affaires juridiques.”

Le sénateur républicain, qui est également président de la sous-commission des relations extérieures pour l’hémisphère occidental, considère que le lancement du transfert d’informations “Ce serait positif pour le pays, car nos ennemis ne vont pas donner au prochain président trois mois pour s’acclimater et commencer à travailler.”

Rubio a assuré que si le résultat électoral finit par être “ce que les chiffres initiaux indiquent que Joe Biden va être le président”, commencer à faciliter la transition du pouvoir “cela ne fait de mal à personne”.

Lors d’une interview pour le réseau de télévision Telemundo, Rubio, qui dirige la commission du renseignement du Sénat américain, a assuré qu’il avait informé toute l’équipe Trump que Biden serait autorisé à accéder à des informations classifiées parce si “à la fin de la journée, comme le dit le président, il ne se passera rien, et si non, alors même si nous avons quelqu’un qui réfléchit déjà à ces problèmes et à son équipe.”

“En fin de compte, c’est une décision qu’ils devront prendre, ce n’est pas une décision conventionnelle, c’est une décision qui correspond au président pour décider qui va donner accès à ces informations et qui ne le fera pas” Rubio a ajouté.

Le sénateur de Floride a déclaré qu’il continue de faire confiance au système électoral des États-Unis, qu’il a décrit comme “le meilleur du monde”, a souligné que la fraude est toujours enregistrée dans les élections mais que pour résoudre ces problèmes, il existe des institutions qui permettront de résoudre toute irrégularité a soulevé.

Pendant ce temps, le président élu des États-Unis, Joe Biden, a remporté la Géorgie par plus de 12000 voix, a confirmé ce vendredi l’autorité électorale de cet État en certifiant la victoire du candidat démocrate après avoir conclu le dépouillement manuel de 5 millions de bulletins de vote.

Secrétaire d’État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, chargé de certifier les résultats électoraux dans ce domaine, a confirmé la victoire de Biden après avoir respecté le décompte des voix rendu en raison de l’étroitesse du résultat avec le président et candidat républicain, Donald Trump, qui refuse de reconnaître sa défaite.

Biden a devancé Trump par 12284 voix, ce qui confirmerait que les 16 délégués de Géorgie au Collège électoral se joignent au candidat démocrate.

“En certifiant les résultats, le secrétaire d’État a affirmé que les 159 comtés avaient fourni à l’État le total des votes totalisés pour chaque État et candidat fédéral “a déclaré un communiqué publié par le bureau de Raffensperger.

“La certification -ajouta la note- n’empêche pas l’État de poursuivre les enquêtes en cours liées aux élections générales ou continuer avec toute allégation future qui pourrait découler de ces élections ».

L’annonce représente un coup porté aux intentions de Trump de renverser les résultats des élections dans plusieurs États clés, après Biden a été déclaré vainqueur par des projections médiatiques le 7 novembre, quatre jours après le vote.

Depuis, Trump n’a pas reconnu sa défaite et a allégué qu’il y avait eu fraude électorale.

