La tempête tropicale Marco s’est affaiblie en une dépression tropicale lundi soir après avoir touché terre près du fleuve Mississippi – mais les responsables le long du golfe du Mexique se préparaient à une autre tempête, Laura, qui devrait devenir un ouragan.

Marco a touché terre vers 18 heures. heure locale sous forme de tempête tropicale, et juste avant 22 heures. c’était une dépression tropicale, a déclaré le National Hurricane Center. De fortes pluies étaient encore possibles.

Mais la plus grande menace pesant sur certaines parties de la côte américaine se profile à partir de Laura, ce qui a incité les observateurs d’ouragan de Port Bolivar, au Texas, près de Galveston, à l’ouest de Morgan City, en Louisiane, à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. Les horloges des ondes de tempête s’étiraient de San Luis Pass, Texas, à Ocean Springs, Mississippi.

« Nous n’éviterons la balle que de nombreuses fois. Et les prévisions actuelles pour Laura se sont concentrées sur la Louisiane », a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, aux journalistes plus tôt lundi.

Et à seulement 260 miles à l’ouest de la Nouvelle-Orléans, le maire de Port Arthur, au Texas, a publié lundi soir un ordre d’évacuation obligatoire à 6 heures du matin mardi, qui a été qualifié de « résultat direct des dangers imminents de la tempête tropicale Marco et de la tempête tropicale Laura . «

Le comté de Jefferson, qui comprend Port Arthur, a également émis un ordre d’évacuation mardi à 6 h 30 et le comté d’Orange, au nord-est, a émis un ordre d’évacuation mardi à 6 h.

Marco a continué de s’affaiblir lundi. À un moment donné dimanche, c’était un ouragan avant de s’affaiblir en tempête tropicale.

Marco devait se dissiper tôt mercredi.

Avec Marco sortant de la scène à gauche, la tempête tropicale Laura entre à droite de la scène. Et Laura devrait être plus grande et plus forte que Marco.

À 23 h ET, Laura – qui avait des vents maximums soutenus de 65 mph – se trouvait à environ 80 miles au nord-est de la pointe ouest de Cuba, où elle provoquait de fortes pluies et des inondations soudaines, a déclaré le centre des ouragans. La tempête se déplaçait ouest-nord-ouest à 20 mi / h.

On prévoit qu’il deviendra un ouragan mardi et qu’il se rapprochera de la côte américaine du golfe mercredi soir.

Chaque fois que Laura atteindra la côte du Golfe, ses impacts se feront sentir «bien avant le centre», avec des vents atteignant certaines parties du sud-est de la Louisiane d’ici mercredi, a déclaré le directeur du Hurricane Center Ken Graham dans un briefing vidéo lundi après-midi.

«Le temps que les vents de la force des tempêtes tropicales arrivent, eh bien, il faut que les choses soient terminées», a déclaré Graham. « C’est trop dangereux de conduire. C’est trop dangereux d’être sur une échelle ou de porter du contreplaqué. »

Au moins 11 personnes ont été tuées en République dominicaine et en Haïti alors que la tempête a mis hors tension les deux pays et provoqué des inondations, a rapporté l’Associated Press.

Un avertissement de tempête tropicale pour les Keys du milieu de la Floride a été interrompu, mais un est resté en place du pont Seven Mile à Key West, a annoncé lundi soir le centre des ouragans.

Lorsque Laura entre dans le golfe du Mexique mardi, les prévisions deviennent intéressantes.

L’atterrissage devait avoir lieu tard mercredi ou tôt jeudi en tant que forte tempête de catégorie 2 de 105 mph, proche de la catégorie 3, près de la frontière entre le Texas et la Louisiane.

Mais personne ne sait à quel point Laura deviendra forte.

Une possibilité est une intensification rapide, auquel cas les vents maximums soutenus devraient augmenter de 35 mi / h en 24 heures. C’est loin d’être impossible – les éléments sont là pour soutenir le potentiel de renforcement explosif: eau chaude du golfe du Mexique au milieu des années 80, faible cisaillement du vent et beaucoup d’humidité.

Dans ce cas, l’intensification rapide se produirait du mardi après-midi au mercredi après-midi.

Cela sera important à surveiller, car une Laura plus forte se dirigerait plus à l’ouest vers Houston, tandis qu’une tempête plus faible serait davantage dirigée vers la frontière Texas-Louisiane.

Laura devrait imprégner certaines parties de la côte du golfe de 4 à 8 pouces de pluie, avec des totaux isolés allant jusqu’à un pied, de mercredi à samedi, selon les prévisionnistes.

On s’attendait également à ce que les ondes de tempête provoquent des inondations, et Graham a averti que l’eau produite par les systèmes tropicaux est la partie la plus dangereuse et la plus meurtrière de ce type de tempête.