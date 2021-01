Marcos Buscaglia analyse la crise et propose des pistes pour la surmonter

Pris au piège à plusieurs reprises par la fissure, certains économistes ont du mal à identifier l’origine de la crise économique de la dernière décennie sans tomber dans des discussions sans rapport avec des problèmes techniques, les données ou l’histoire récente du pays.

Avec son nouveau livre, l’économiste Marcos Buscaglia, ancien analyste de Bank of America à New York et actuel directeur d’Alberdi Partners, tente de sauter ce corral idéologique pour détailler les problèmes et partir à la recherche de propositions ou de solutions possibles. Et pas seulement du point de vue économique, mais aussi politique et institutionnel, peut-être l’aspect le plus complexe à résoudre dans l’agenda du pays.

En dialogue avec Infobae, Buscaglia, 50 ans et titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Pennsylvanie, a expliqué les fondements de ce nouveau travail appelé “Emerging”, détaillé l’héritage du gouvernement de Mauricio Macri, qu’il a blâmé pour les insuffisances actuelles de l’économie, a décrit la politique économique de la gestion de Alberto Fernandez et anticipé l’effet que pourrait avoir un éventuel accord avec le Fonds monétaire international (FMI), entre autres questions clés.

-Les raisons de la crise actuelle: Cristina, Macri ou Alberto Fernández?: «La crise économique a commencé avec le Kirchnerisme, qui a gaspillé l’ère des prix les plus élevés de nos exportations à l’ère moderne, et a laissé le pays en défaut, avec une retenue de change et un arriéré, avec des réserves internationales nettes négatives, une inflation élevée, un arriéré tarifaire, un déficit budgétaire d’environ 7% du PIB et une infrastructure d’énergie et de communications, à la fois typique et standard. technologique, détruit, entre autres problèmes », a-t-il déclaré. «Il y a une analogie que j’aime vraiment. C’est comme si le kirchnérisme avait pris une cruche en céramique et l’avait jetée par terre, la laissant en morceaux. La critique de Cambiemos consiste à savoir comment il a essayé de réparer cette cruche. Principalement parce que les erreurs ont finalement permis au Kirchnerisme de revenir, qui prit la cruche à moitié fixe et la jeta à nouveau au sol. Donc nous sommes, avec les morceaux éparpillés », a-t-il précisé. Par conséquent, a-t-il déclaré, «la critique de Cambiemos est très différente de la critique du kirchnérisme. Il s’agit de la stratégie de réarmement de l’économie (et du message qu’ils ont transmis entre-temps). Le kirchérisme est celui qui continue de jeter la cruche par terre et de détruire de plus en plus notre économie.

Le kirchnérisme est celui qui continue de jeter la cruche par terre et détruit de plus en plus notre économie; la critique de Cambiemos consiste à savoir comment il a essayé de réparer cette cruche

– Les erreurs de la gestion économique de Cambiemos: «La stratégie initiale a échoué, avec une politique budgétaire trop laxiste et une politique monétaire avec un objectif d’inflation trop agressif et avec un régime de change flottant, pour lequel le moment n’était pas encore venu. En outre, les négociations avec les gouverneurs ont été très douces à divers moments. Une plus grande partie de l’ajustement budgétaire aurait dû leur être infligée. A cela s’ajoute un programme mal négocié avec le FMI, en particulier dans le domaine monétaire, pour rechercher une croissance zéro de la base monétaire, ce qui a eu un très mauvais effet sur l’activité économique », a-t-il déclaré.

Buscaglia considérait que Le livre constitue la première critique de cette gestion, non pas du péronisme ou d’un autre espace politique, mais d’un point de vue technique. «C’est la critique que Cambiemos n’a pas été faite face à la société. Elle est faite d’un point de vue proche d’eux sur de nombreuses questions, et tente plus que tout de comprendre les carences structurelles de l’Argentine qui ont transformé les erreurs de politique économique et un changement des conditions internationales en crise majeure », a-t-il expliqué.

– La crise actuelle, est-elle plus politique qu’économique?: “Ce sont les deux questions. Il existe un modèle de stagflation structurelle qui nous fait passer de crise en crise depuis des décennies. Il comprend une mauvaise stratégie de développement, des réglementations et des taxes excessives, une macro hyper volatile et un système institutionnel qui ne garantit rien – il change les politiques économiques, internationales, de santé, d’éducation, tout – en quelques années. Il est donc impossible d’investir et donc de générer des emplois de qualité », a-t-il expliqué. À cet égard, il a estimé que «l’État est non seulement très grand, mais, pire encore, il fonctionne très mal. Il est coopté par des dirigeants et des intérêts particuliers comme les syndicats, et la corruption est scandaleuse. Si nous voulons avoir un pays moderne, au-delà de l’orientation idéologique, nous devons accepter d’avoir une bureaucratie professionnelle avec des contrôles ».

Le nouveau livre de Marcos Buscaglia

– L’orientation idéologique du gouvernement actuel: «C’est clair que de plus en plus, Cristina Kirchner gère le programme et les ressorts du gouvernement. Ils essaient également avec leur fils Máximo de développer son pouvoir au sein du péronisme, ce qui se traduira par des candidatures législatives puis exécutives. de plus en plus envahi d’extrémistes».

-La courte lune de miel avec les obligataires. “Tout a changé le 15 septembre, lorsqu’elles ont obligé les entreprises à rééchelonner les échéances jusqu’au 30 mars de leurs dettes en dollars et resserré encore plus les stocks. Après cela, la perception de la stratégie du gouvernement concernant sa relation avec le marché a changé. De plus, il y a une offre continue d’obligations en dollars par les Anses et la BCRA, pour contenir l’argent liquide avec liqui, et on ne sait pas quand ni où il se termine, en appuyant sur les prix des obligations.

– Les effets d’un éventuel accord avec le FMI: «Je ne sais pas ce qu’il adviendra de l’accord. J’ai du mal à réfléchir à la façon dont vous pouvez y arriver dans ces conditions. C’est clair que Cristina Kirchner il a mis un frein, ou du moins une limite beaucoup plus stricte, aux hausses de taux. Ceci après avoir modifié la mobilité de retraite. Dans ce contexte, qu’allez-vous ajuster pour atteindre l’objectif budgétaire? “

La critique de Buscaglia contre Guzmán et Pesce

– La stratégie d’échange pendant l’année électorale. «Il est clair que la tentative consiste à éviter une dévaluation du marché officiel avant les élections. Pour ce faire, son objectif est de dépenser jusqu’en avril, acheter des réserves au deuxième trimestre, lorsque la récolte de maïs et de soja est exportée – ce qui s’accompagne d’un bonus important en raison de la hausse des prix internationaux – et avec cela atteindre octobre. Ils arriveront? La hausse des prix internationaux leur donne une chance, bien qu’ils aient des difficultés: les réserves sont très faibles et le compte courant de change est négatif“

Il est clair que la tentative consiste à éviter une dévaluation du peso avant les élections; la hausse des prix internationaux leur donne une chance, même s’ils ont du mal

–Perspectives pour 2021. “Il y aura une croissance économique et une certaine création d’emplois, mais avec une inflation accrue, même si les taux n’augmentent pas beaucoup. Est-ce que ça va se sentir mieux que 2020? Oui, bien sûr, car au moins à partir du milieu de l’année, la pandémie sera très probablement laissée pour compte. Cela veut-il dire que ce sera une bonne année? J’en doute. Le chômage et la pauvreté resteront très élevés. Le schéma économique indique une pénurie de produits et l’émigration des talents et des entreprises sera de proportions inhabituelles ».

–Avis sur la gestion de Guzmán-Pesce. «Je pense que les résultats sont en vue. L’une des plus grandes contractions économiques au monde en 2020, avec la montée de la pauvreté, le chômage, un taux de change avec une forte dépréciation, et entreprise après entreprise qui veut quitter le pays. Mais le gouvernement les mesure différemment: s’ils empêchent la bombe d’exploser avant les élections, c’est-à-dire évitent une forte dévaluation du peso, ils seront approuvés. Comme Kicillof aux yeux de Cristina ».

–Est-ce que le fait d’avoir un ministre de l’Économie fort changerait à nouveau le cap? “Cela dépend de vos objectifs! Gelbard était un ministre fort et il a laissé un énorme gâchis.

J’ai continué à lire:

Les banques internationales ont averti que l’Argentine ne croîtra pas trop malgré le bon contexte international si elle ne procède pas à des réformes

La récession économique est parmi les plus fortes d’Amérique latine, mais les perspectives pour 2021 s’améliorent

L’inflation a approché 4% en décembre en raison de la hausse de l’alimentation, des médicaments prépayés, des carburants et des vêtements