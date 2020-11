Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Marcos Llorente est la principale nouveauté dans l’appel de l’entraîneur espagnol Luis Enrique Martínez annoncé ce vendredi pour les matches amicaux contre les Pays-Bas et la Ligue des Nations contre l’Allemagne et la Suisse.

Llorente reçoit son premier appel avec La Roja, à laquelle Koke revient, après deux ans sans aller en équipe nationale, et Álvaro Morata, qui a également joué pour l’Espagne pour la dernière fois il y a près d’un an.

“Depuis qu’il est revenu à la Juventus, vous pouvez voir un joueur différent, ses chiffres l’indiquent, avec des aspects améliorés, donc c’est toujours un plaisir d’avoir à nouveau Álvaro”, a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse.

L’attaquant espagnol a marqué six buts en sept matches depuis son retour à la Juve lors du dernier mercato, prêté par l’Atlético de Madrid.

“En termes de confiance, en termes de ce qu’il fait, en termes de performances, (l’actuel Morata) est bien supérieur au précédent, et j’ai toujours été satisfait de sa performance car je l’ai amené à plusieurs reprises en équipe nationale”, a ajouté Luis Enrique.

“Mais surtout depuis son retour en Italie, il peut être mieux apprécié et je ne parle pas seulement de ses chiffres, je parle de ses performances en attaque et en défense et de sa confiance dans le développement de son jeu”, a déclaré Luis Enrique.

Morata n’avait pas joué pour l’Espagne depuis novembre de l’année dernière lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe contre la Roumanie (5-0).

– ‘J’ai toujours aimé’ –

Koke n’était pas revenu depuis plus longtemps, qui a également été salué par Luis Enrique.

“Je l’ai toujours aimé, mais le milieu de terrain est une de mes faiblesses, j’ai beaucoup de monde, mais c’est un grand joueur et si vous ajoutez à cela qu’en tant que personne, il est dix, je veux vraiment le voir”, a déclaré l’entraîneur espagnol.

“Il est clair qu’ici on va lui demander autre chose”, différent de ce qu’il fait à l’Atlético de Madrid, a ajouté Luis Enrique, qui a fait appel à 25 joueurs pour faire face à toute éventualité.

Bien que Luis Enrique ait conservé l’essentiel de son équipe d’octobre, il rejette le fait qu’il ait déjà une équipe pratiquement conçue avec le championnat d’Europe à l’horizon.

“Je n’ai pas l’intention de fermer un groupe et plus avec le nombre de victimes qu’il y a”, principalement en raison de la menace du covid-19, a déclaré Luis Enrique.

“Par conséquent, plus l’éventail est large, dans certaines limites, plus vous avez de possibilités de résoudre les problèmes”, a-t-il déclaré.

– ‘Ça ne sera pas facile’ –

L’Espagne jouera un match amical contre les Pays-Bas le 11 novembre à Amsterdam, suivi de deux matches cruciaux de la Ligue des Nations contre la Suisse le 14 et contre l’Allemagne à Séville, trois jours plus tard.

L’Espagne est restée aux portes des quatre finales de ce tournoi continental lors de sa première édition et désormais Luis Enrique espère qu’il ne repassera pas la même chose et pourra se qualifier.

“Lors de la première édition, nous étions très serrés et je pense que nous méritions d’être dans ce” final four “, mais l’Angleterre a mieux réussi en finale et maintenant c’est une situation similaire”, a déclaré Luis Enrique.

“Nous avons été premiers en qualifications presque tous les jours et nous devons l’approuver avec ces matchs, ce qui ne sera pas facile car c’est un groupe dans lequel nous pourrions encore passer à quatre, mais j’aime ça comme ça, ça va impliquent que les performances seront trop élevées pour être dans les «quatre derniers» », a-t-il conclu.

L’Espagne mène le groupe 4 de la Ligue A avec un seul point d’avance sur l’Allemagne et l’Ukraine, respectivement deuxième et troisième, et cinq sur la Suisse.

gr / pm