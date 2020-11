02/09/2019 Mari Carmen Ortega Cano assure que Cristina Cárdenas sera poursuivie pour avoir mis en doute l’orientation sexuelle de José Ortega Cano. MADRID, 12 ans (CHANCE) Ces derniers jours, on a parlé de l’orientation sexuelle supposée de José Ortega Cano et des spéculations sur ses coutumes lors de son mariage avec Rocío Jurado. Cristina Cárdenas, l’examinatrice de Rocío Carrasco, est venue sur le plateau de Sálvame pour parler du passé du torero et assurer que l’ancien homosexuel et les Chipionera le savaient. Certaines déclarations controversées qui ne convenaient pas à l’enseignant ou à sa famille. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 12 (CHANCE)

Ces derniers jours, on a parlé de l’orientation sexuelle présumée de José Ortega Cano et il y a eu des spéculations sur ses coutumes lors de son mariage avec Rocío Jurado. Cristina Cárdenas, l’examinatrice de Rocío Carrasco, est venue sur le plateau de Sálvame pour parler du passé du torero et assurer que l’ancien homosexuel et les Chipionera le savaient. Certaines déclarations controversées qui ne convenaient pas à l’enseignant ou à sa famille.

Alors que José a évité de commenter la question, à l’instar de Gloria Camila, Mari Carmen Ortega Cano – la petite sœur du torero – a explosé pour défendre son frère et abandonner qu’ils prendront des mesures juridiques contre Cristina Cárdenas pour ses manifestations mettant en cause la sexualité du veuf. par Rocío Jurado.

Mari Carmen, accompagnée de sa nièce Gloria Camila, qui dès qu’elle nous a vus a décroché le téléphone et est montée dans la voiture, a avoué qu’ils passaient un «très mauvais moment. Il n’y a pas le droit de faire autant de mal aux gens. faisant beaucoup de dégâts à mon frère, beaucoup de dégâts. “

La sœur d’Ortega Cano pense que Cristina Cárdenas parle de l’orientation sexuelle du droitier et de son mariage avec Rocío Jurado parce que “ce qu’elle veut, c’est apparaître à la télévision et vouloir de l’argent” et elle annonce un procès contre l’examen de Rociíto: “Oui , il l’affirmera là où il doit l’affirmer ». Tout ira. Il n’y a pas de droit”.

