L’actrice María Antonieta de las Nieves a déclaré qu’elle n’avait pas renoncé à la possibilité de se remarier et a accepté que la solitude qu’elle a subie après la mort de son mari, Gabriel Fernández, ait fait des ravages. M. Fernández est décédé le 15 septembre 2019, donc ces dates sont mélancoliques pour l’interprète de la « Chilindrina ».

Je sens toujours que je suis avec lui, je l’aime toujours, mais je ressens de la solitude. Je l’adore, j’ai l’impression qu’il est avec moi mais il me manque trop. Je veux dire que j’ai une famille mais je suis seul.

Et c’est que le mariage de l’actrice, qui a duré plus de 48 ans et qui a abouti à trois enfants, est une expérience qu’elle cherche à répéter et n’a pas exclu le remariage. Et bien qu’il dise qu’il cherche des perspectives, il cherche à refaire une expérience agréable comme lors de son premier mariage, Vous cherchez donc un partenaire aussi bon que Don Gabriel:

Et je dis à mes enfants que si je trouve une autre bonne personne qui veut partager ma solitude et être avec moi comme ton père l’était, je vais l’écouter

M. Gabriel Fernández est décédé l’année dernière et célébrera son premier anniversaire lucratif le 15 septembre (Photo: Cuartoscuro)

L’actrice a déclaré que ses enfants s’étaient rendu compte qu’elle ne mangeait pas les portions qu’elle avait l’habitude de manger, alors ils s’inquiétaient pour sa santé et lui parlaient du problème, alors Marie Antoinette a décidé de se peser et a découvert qu’elle avait perdu 10 kilos, car ce qui était un peu bas par rapport à ce que demande sa taille. C’est là qu’elle a commencé à vérifier sa santé plus constamment, même si elle a admis qu’elle aimait vraiment pouvoir porter à nouveau des bikinis.

J’ai perdu 10 kilos en 5 mois, pour une femme qui mesure 1:48 c’est beaucoup, c’est-à-dire que je pèse 47 kilos en ce moment, je suis déjà à mon poids, car je suis 1:48, mais les trois mousquetaires ne sont pas les mêmes que 20 des années plus tard, la vérité est que j’ai déjà une taille, je pourrais déjà porter mon bikini, mais je ne vais pas le faire (…) même si je l’ai déjà fait hahaha à Acapulco

La mort de Gabriel Fernández a été portée à la connaissance des médias par l’acteur Carlos Villagrán, qui a joué «Quico» dans la célèbre comédie El Chavo del 8, et c’est lui qui a présenté publiquement ses condoléances à son ancien partenaire, avec qui il a un lien d’amitié très fort. María Antonieta de las Nieves a déclaré que sa famille avait déjà programmé une messe pour le premier anniversaire de deuil de son mari dans une église d’El Pedregal afin de se souvenir de lui après son départ.

Maria Antonieta vs Florinda Meza, un conflit au sein de Chavo del 8

Selon « Chilindrina », Florinda Meza a eu des problèmes avec presque tout le personnel et a mal traité presque tous ceux qui ont participé au programme (Photo: Spécial)

Deux des membres de la populaire émission d’humour n’ont pas de relation de compagnon comme tout le monde. Et, malgré le fait qu’ils donnaient l’impression de former un grand casting ensemble, les membres avaient divers problèmes les uns avec les autres. Les plus forts étaient les affrontements impliquant presque toujours Florinda Meza avec pratiquement tout le personnel.

Et c’est qu’après la fin de la relation de travail qui les unissait, les deux anciens compagnons ont entamé une guerre de déclarations. Selon María Antonieta, l’attitude de l’interprète de «Doña Florinda», en plus du fait qu’elle a par la suite tenté de la poursuivre en représentant Gómez Bolaños, a été l’un des facteurs qui ont le plus suscité des conflits. pour avoir utilisé le personnage de « La Chilindrina », soi-disant pour le faire sans l’autorisation supposée de Chespirito:

Florinda est venue blesser de nombreuses personnes de l’équipe, des réalisateurs, cameramen aux directeurs de caméra; Il leur a crié qu’ils n’étaient personne et qu’ils ne connaissaient pas leur travail. Il était très arrogant et Roberto n’a rien fait car il était aveuglé par elle et ne comprenait que ce qu’elle disait (…) Une femme qui restreint ta liberté pour tout doit être très difficile

La « Chilindrina » a dit qu’elle n’était jamais très proche de Florinda Meza, donc si elle la revoyait, elle ne saurait pas quoi lui dire (Photo: Spécial)

De son côté, Florinda Meza a également lancé l’argument, quoique d’une manière plus délicate. C’était dans une interview pour le programme First Hand, il a déclaré ce qui suit:

Je n’ai jamais rien eu contre, si je la rencontrais, je la saluerais avec plaisir. Un gros câlin oui je le ferais … il y a des choses qui devraient peser sur votre conscience. Là elle avec Dieu, on sait tous que le personnage ne l’a pas fait

