Maria Eugenia Bielsa

Maria Eugenia Bielsa, Ministre de Développement territorial et habitat, a démissionné de son poste et est devenu le premier fonctionnaire à quitter le cabinet de Alberto Fernandez. Comme confirmé à Infobae à la Casa Rosada, son remplaçant sera le maire d’Avellaneda, Jorge Ferraresi.

L’annonce du départ de Bielsa serait demain. Bien qu’après la lettre de Cristina Kirchner dans laquelle elle déclare qu’il y a “des fonctionnaires qui ne travaillent pas” l’exécutif avait insisté pour que il n’y aurait aucun changement.

Quoi qu’il en soit, près du président, ils ont précisé qu’en cas de modifications dans le cabinet, une vague de démissions ne viendra pas.

Jorge Ferraresi est l’un des maires les plus proches de Cristina Kirchner -Il est le vice-président de l’Instituto Patria- mais aussi C’est un signal d’Alberto Fernández aux chefs communaux depuis qu’il commence à les lier avec le gouvernement national. L’environnement du chef de l’Etat considère qu’il est le remplaçant idéal du poste en raison du déploiement territorial qu’il a et comprend ce qui se passe dans la banlieue de Buenos Aires.

Jorge Ferraresi avec Cristina Kirchner

Le maire commande Avellaneda depuis 2009 – il a terminé un mandat puis a été élu trois fois, la dernière en 2019 – et il s’est toujours identifié au kirchnérisme pur. Ce serait également l’un des bénéficiaires si le gouvernement provincial annulait la limite de réélection indéfinie, ce qui Alberto Fernández a annoncé, précisément, dans un acte à Avellaneda.

La présence de Bielsa au Cabinet avait été une initiative de Fernández de contenir les divisions possibles dans le péronisme de Santa Fe. C’est qu’après mi-2019, Bielsa a perdu les stagiaires avec Omar Perotti, qui deviendra plus tard gouverneur, la sœur de l’entraîneur de football a soutenu la candidature de Perotti et cela l’a maintenue dans la structure du péronisme et lui a permis d’obtenir une place dans le cabinet national.

Bielsa avait été au centre de la scène avant le usurpation massive de terres qui a eu lieu dans tout le pays mais principalement dans la province de Buenos Aires et dans le sud de l’Argentine. Cela reflète le déficit de logements dont souffre le pays – un fléau qui dure depuis des décennies – mais le manque de réponses et le manque de présence de la ministre face à ces conflits la placent dans une situation inconfortable.

À Casa Rosada, ils l’ont également ciblée pour ne pas avoir exécuté le budget total attribué et pour ne pas avoir complété l’équipe de secrétariat.

Carte postale de la prise de Guernica

Dans l’une de ses dernières apparitions, il s’était demandé si les propriétés étaient évaluées en dollars et avait demandé qu’une autre forme d’économies soit envisagée: «Il n’y a aucune explication pour laquelle le mètre carré des maisons est évalué en dollars. Ce sont des intrants locaux, de la main-d’œuvre locale et cela s’applique parfaitement au lien d’un besoin ».

L’une des rares mesures de Bielsa qui a eu une publicité officielle a été la relance du plan Procear, auquel Alberto Fernández a participé. Là, le gouvernement national a annoncé neuf lignes de crédits pour la rénovation, l’agrandissement et la construction domiciliaires. La version 2020 du plan – qui a commencé avec Cristina Kirchner et s’est poursuivie avec Mauricio Macri – a repris les idées du plan original de 2012, en mettant l’accent sur les prêts pour la construction et les développements urbains propres et non pour l’achat de logements finis.

Le programme comprendra 30 000 crédits pour la construction de maisons dans tout le pays; 4 000 prêts pour des maisons multifamiliales dans des lotissements consolidés; et 10 000 dans les développements urbains et les complexes d’habitation sur les propriétés Procrear.