La journaliste Vicky Dávila a joué dans un débat intéressant avec la représentante à la Chambre, María José Pizarro, fille de l’ancien commandant du M-19 Carlos Pizarro, assassiné en 1990 alors qu’il était candidat à la présidentielle. Le thème sur lequel ils ont convergé était la responsabilité du Mouvement du 19 avril lors de la prise du Palais de Justice qui a eu lieu en 1985, qui a fait cent morts.

Ce 6 novembre marque le 35e anniversaire de l’événement malheureux, un chapitre d’horreur dans l’histoire récente de la Colombie, et la journaliste Dávila a raconté ce qui s’est passé.

Lis: Il l’a rendu: Gustavo Petro qualifie Donald Trump de “perdant”

«L’organisation M-19 sera toujours le premier coupable et responsable de l’horreur de la prise de contrôle du Palais de Justice. 35 ans plus tard, tous les coupables n’ont pas payé. Ils ne paieront pas non plus. Au contraire, ils ont été exaltés et promus. La société connaît la vérité », a écrit le communicateur sur le réseau social.

Trino qui a généré de nombreuses réactions parmi les utilisateurs de Twitter, certains soutenant ses propos mais d’autres déclarant qu’un autre qui a joué un rôle important dans le jour tragique de la capture était l’armée, qui a procédé à une violente reprise.

Le représentant Pizarro a répondu au trille au journaliste, notant: «Vicky, je pense que tu devrais faire plus de recherches. Il y a clairement d’énormes responsabilités, dans la reprise par l’armée également. N’y a-t-il pas de responsabilités? Tous ceux qui avaient des responsabilités et qui n’ont rien fait pour empêcher ce qui s’y est passé doivent répondre “.

Mais le problème ne s’est pas arrêté là. En voyant la réponse de Pizarro, le journaliste a assuré que «les guérilleros-terroristes du M19 étaient les premiers responsables… cela ne veut pas dire qu’il n’y en a plus… mais ceux de l’idée, ceux qui ont tout provoqué étaient les membres du M19. S’ils n’avaient pas pris la photo, peut-être que tous ceux qui sont morts seraient avec leurs familles. “

Compte tenu de l’affirmation de Dávila, le représentant s’est demandé si le plan de saisie avait été détecté et avait été publié dans les médias quelques jours auparavant, pourquoi ce jour-là, personne ne gardait le palais. «Pourquoi l’armée torture et assassine des civils lors de la reprise? Pourquoi les employés de la cafétéria apparaissent-ils sur les tombes des magistrats? Où sont-ils?”.

Lis: Le rôle de Pablo Escobar dans la prise du Palais de Justice, selon Popeye

Les questions que Pizarro s’est posées sur ce qui s’est passé ce jour-là n’ont pas été répondues par Vicky, qui a répondu par le trille suivant: «Je ne conteste rien de tout cela. Il y a de nombreuses questions ici. Mais il y a surtout eu une action terroriste du M19. Sans cette première action, des dizaines de familles pleurent leurs morts pendant 35 ans ».

Le débat s’est poursuivi avec la fille de Carlos Pizarro partageant certaines pensées que son père avait laissées avant son assassinat. “Il est dommage que son assassinat n’ait pas permis aux blessures de guérir et de réparer les victimes, y compris les guérilleros torturés et assassinés là-bas”, a écrit María José Pizarro.

Ce à quoi Vicky Dávila a répondu: «Vous êtes une fille et votre douleur est respectable María José. Le meurtre de votre père n’aurait jamais dû se produire, jamais. Il l’emmène non plus au Palais de Justice. De nombreuses vies innocentes y ont également été éteintes. Les guérilleros qui sont morts lors de la capture savaient que tout pouvait très mal finir ».

Pour les événements survenus au Palais de Justice la CIDH a condamné la Colombie pour la disparition forcée de 12 personnes, une exécution extrajudiciaire et 4 tortures. Après 35 ans de prise, la vérité sur ce qui s’est passé ce jour-là n’a pas été révélée et les victimes continuent d’exiger justice.