María Josefa Zozaya (Photo: Spécial)

Le 23 septembre 1846. Les régiments de fusiliers du Mississippi, du Tennessee et de l’Est du Texas, commandés par le général Zachary Taylor, attaquer la ville de Monterrey par son côté oriental et hostiliser les troupes du général Pedro Ampudia jusqu’à dernières lignes de défense.

La ville devient le théâtre d’innombrables et partiels combats au corps à corps entre Mexicains et Les Américains. Partout où vous entendez des détonations de fusils, fusils et canons. Les épées et les baïonnettes plongent dans les ventres ennemis.

La légende raconte que ce jour-là, dans la dernière enceinte défensive, une belle femme traversait les rangs de combat mexicains, au milieu de la fumée et du sang, distribuant du pain, du vin et tout ce qui était nécessaire aux combattants épuisés. Les chroniqueurs de l’époque disent qu’il a donné à boire aux soldats, réconforté les blessés et encouragé les derniers restés debout.

Heriberto Frías, José María Roa Bárcenas, David Alberto Cossío… plusieurs historiens et écrivains ont décrit cet épisode historique: «encouragé et muni la troupe“,”a réussi à leur inculquer l’esprit combatif“,”insufflé un nouveau souffle aux défenseurs».

Le nom de cette femme qui s’est distinguée par son courage et sa détermination lors de la bataille de Monterrey: Maria Josefa Zozaya.

Bien qu’elle ne soit pas la seule à se démarquer sur le champ de bataille, le fait qu’elle soit la seule femme mentionnée dans l’ouvrage Notes pour la guerre entre le Mexique et les États-Unis, publié en 1848, contribué à sa notoriété, en plus d’appartenir à une famille distinguée, contrairement aux combattants anonymes qui ont également participé à la bataille, dont certains ont perdu la vie dans les rues de la ville.

Origines de Chepita

Manoir Garza Flores (Photo: Spécial)

L’héroïne de Monterrey est née le 12 octobre 1822 à San Carlos, Tamaulipas, fille de Don Cristóbal de Zozaya et Mme Gertrudis Valdez. Il a vécu les 23 premières années de sa vie dans une ville de Tamaulipas située à cinquante kilomètres de la frontière avec Nuevo León. Son père était un propriétaire foncier important, il a donc eu une enfance privilégiée.

Son grand-père, le capitaine Juan Miguel de Zozaya (surnommé Navarro), a émigré au Mexique et s’est installé à Villa Royale de Bourbon; Il fut gouverneur de la province de Nuevo Santander à deux reprises (1786 et 1789) et réussit à amasser une importante fortune en terre et en argent. Lorsqu’il mourut en 1798, tout passa à ses enfants; y compris le père de Josefa.

On sait peu de choses sur l’enfance de Chepita, comme l’ont surnommée ses parents et ses frères aînés Vicente, José Francisco Javier et María Francisca de Paula. La seule chose vérifiable est que sa mère est décédée à l’âge de treize ans.

María Chepita a été décrite plus d’une fois comme une femme séduisante. À l’âge de dix-huit ans, il s’est marié dans la paroisse de sa ville avec Manuel Urbano de la Garza Flores, veuf de vingt-quatre ans issu d’une famille importante avec une longue tradition à Nuevo León et Tamaulipas.

Ses deux filles, Juana Romana del Refugio et María Trinidad, sont nés à Villagrán. En 1845, elle et sa famille ont décidé de quitter la vie rurale et ont déménagé à Monterrey. À leur arrivée, ils acquièrent rapidement un immense manoir situé presque en face de la cathédrale de la ville, qui devint au fil des ans le Hôtel Continental.

Maria et son mari sont probablement venus dans la ville à la recherche d’une plus grande prospérité et sécurité, mais ils ont rapidement été confrontés au scénario inverse.

La bataille de Monterrey

Bataille de Monterrey

Les difficultés antérieures avec le Texas et l’admission ultérieure de ce territoire à l’Union américaine ont toujours conduit à la guerre entre le Mexique et les États-Unis. Les premiers conflits armés ont eu lieu sur les rives du Rio Grande.

Après la désastreuse défaite de Palo AltoLà où les canons américains ont balayé les rangs mexicains sans pouvoir se venger avec le sang ennemi, la tout aussi malheureuse Resaca de Guerrero et l’évacuation de Matamoros, l’armée américaine a sérieusement menacé la Sultana del Norte.

Le 22 septembre 1846, les troupes du général Taylor Ils ont attaqué le Cerro del Obispado -à l’ouest de la ville-, qui était à peine soutenu par 200 hommes et trois pièces d’artillerie sous le commandement du lieutenant-colonel Don Francisco Berra, qui a inutilement demandé des renforts au général Ampudia, Eh bien, ils sont arrivés très tard.

Avec cette victoire, les Américains sont devenus une menace potentielle et forte pour Monterrey, puisqu’ils avaient emprunté la route de Saltillo, qui permettait aux forces mexicaines de communiquer avec le reste de la République.

Il n’y avait guère de temps pour démarrer les travaux de défense: Des forts ont été construits à la périphérie, des murs de confinement ont été érigés, des tranchées ont été creusées aux intersections, des parapets ont été construits sur les toits des maisons et des meurtrières ou ouvertures ont été ouvertes dans les murs pour montrer les mousquets des tireurs d’élite.

Naturellement, toutes ces circonstances ont provoqué la panique dans la population. La peur d’être pris au piège au milieu d’une bataille sanglante a conduit de nombreuses familles à quitter la ville et à chercher refuge dans d’autres villages.

Dans un lycée de Monterrey, ce buste est érigé en son honneur (Photo: Spécial)

Ce n’était pas le cas de Josefa Zozaya. Il a volontairement pris la décision de rester et d’aider l’armée du Nord dans tout ce dont elle avait besoin. Sa maison a fini par devenir un point stratégique important dans le plan de guerre d’Ampudia. On sait qu’elle a été occupée par les troupes grâce à sa vision privilégiée d’en haut.

À l’aube du 23La première ligne avait déjà été abandonnée et toute la force s’était concentrée sur la dernière, réduite à la petite enceinte de la Plaza de Armas, cible des bombes et des grenades.»A écrit un fonctionnaire mexicain.

Les soldats mexicains stationnés sur les toits à proximité, y compris ceux au-dessus de la maison de Chepita, ont répondu aux salves de fusils Withnfield de tireurs expérimentés du Mississippi.

Lorsque les balles et les munitions ont commencé à s’épuiser et que le moral des soldats a menacé de décliner, Josefa Zozaya s’est volontairement montée sur tous les toits qu’elle pouvait, transportant de la poudre à canon, de nouveaux projectiles, de la nourriture, de l’eau … et tout ce qui pourrait être nécessaire pour résister l’assaut. À plus d’une occasion, les balles ennemies l’ont effleurée.

Cette démonstration de courage et d’initiative, selon les historiens, a fini par enthousiasmer les combattants qui pensaient déjà avoir été vaincus.

Zozaya a non seulement soutenu les troupes au plus fort du conflit, mais elle s’est également offerte en tant que parlementaire pour négocier le retrait le 25 septembre, lorsque les troupes mexicaines vaincues ont évacué la place de Monterrey.

Un an plus tard, elle épousa Manuel de la Garza Flores, mais quatre ans plus tard, il tomba soudainement malade et quelques jours plus tard, il mourut «d’une fièvre étrange». Plus tard, elle a épousé Don Juan Manuel de la Garza y ​​Flores, son vieux beau-frère, et avec lui il avait une fille nommée Elena.

María Zozaya est décédée le 17 octobre 1858 à Tamaulipas.

“Noble matrone, belle personnification de la patrie elle-même»Il a poursuivi en disant à son sujet Guillermo Prieto, l’un des premiers chroniqueurs de guerre.

