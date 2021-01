MADRID, 27 ANS (CHANCE)

María Pombo est l’une des influenceuses les plus populaires de notre pays et ses looks portables et stylés, idéaux pour tout type de plan ou d’occasion, conquièrent près de 2 millions d’abonnés sur Instagram dans chacune de ses publications.

Votre mot de passe? Combinez des vêtements à bas prix avec des accessoires de luxe – pas à la portée de n’importe quelle poche – montrant que, sans renoncer au confort dont nous avons tous besoin au quotidien, vous pouvez amener tout le monde à se retourner lorsque vous voyez cette touche unique (dans le forme d’un vêtement pour donner toute la proéminence de l’ensemble) que le modèle a réalisé cette fois avec un simple cardigan.

De la firme “Other Stories”, et avec une pinte de manteau qui rien qu’en le regardant enlève la sensation de froid qui nous accompagne en permanence depuis quelques semaines, ce cardigan en maille oversize en blocs bicolores noir et blanc, est la nouvelle saison et il est toujours disponible sur le site de la marque dans toutes les tailles. Avec un prix de 129 euros, il est devenu notre vêtement préféré du jour. Pour original, pour confortable et parce qu’il se combine avec tout. Et, bien sûr, parce que María le porte, avec des bottes et un jean simple légèrement évasé, avec des déchirures et en noir – de Zara, au prix de 29,90 et toujours disponible dans sa boutique en ligne – est, comme d’habitude, idéal.