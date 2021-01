01/08/2021 MARÍA POMBO ET PABLO CASTELLANO EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 9 (CHANCE)

María Pombo et Pablo Castellano vivent des jours spectaculaires avec leur fils Martín et depuis que leur premier fils est venu au monde, ils l’apprécient pleinement dans tous les aspects. Le couple est sorti pour prendre un repas avec des amis pour se déconnecter et parler de la façon dont ils ont été avec le petit à la maison ces premières semaines et la vérité est que le sourire ne peut pas être effacé de leurs visages.

Le couple a quitté un restaurant avec un animal en peluche géant et a expliqué à quel point Martín se comporte: “Super bien, la vérité est qu’il est un saint et nous avons beaucoup de chance pour le moment. Il est un bébé piège pour l’instant … La vérité est que nous laissez dormir, dormez et mangez. “

Bien qu’il soit encore tôt pour penser à l’avenir, si le couple est clair sur quelque chose, c’est qu’il veut fonder une famille nombreuse et qu’il a déjà en tête de donner plus de frères et sœurs à Martín: “Je veux bien avoir une grande famille, je ne sais pas quand, mais je veux plus de frères et sœurs. pour Martín “.

Maintenant c’est en l’air si le prochain enfant qu’ils auront sera une fille ou un garçon: “Eh bien, la vérité est que je suis ravi du garçon, moi qui voulais une fille je suis ravi du garçon, je suis comme s’il était à moi et je ne sais pas, je suis très heureux Si d’autres enfants viennent, je m’en fiche. ” Nul doute que le couple vit l’un des meilleurs moments de sa vie après avoir dit «oui, je le veux» et avoir ouvert sa nouvelle maison il y a quelques mois.