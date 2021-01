11/04/2020 María Teresa Campos nie que sa chaîne YouTube ne tourne pas rond. MADRID, 27 (CHANCE) Depuis que María Teresa Campos était assise sur le tournage de Viva la vida le week-end dernier, nous avons remarqué à quel point le vétéran de la communication en a assez d’être le centre de controverses et l’une des personnes les plus persécutées par l’attention médiatique. Aujourd’hui, nous avons rencontré celle qui était la présentatrice de Telecinco quittant le dentiste et, contrairement à il y a quelques jours, elle ne voulait même pas baisser la vitre de sa voiture pour s’occuper de la presse qui se trouvait à proximité. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

Depuis que María Teresa Campos était assise sur le tournage de Viva la vida le week-end dernier, nous avons remarqué à quel point le vétéran de la communication est fatigué d’être au centre de la controverse et de l’une des personnes les plus persécutées par les projecteurs des médias. Aujourd’hui, nous avons rencontré celle qui était la présentatrice de Telecinco quittant le dentiste et, contrairement à il y a quelques jours, elle ne voulait même pas baisser la vitre de sa voiture pour s’occuper de la presse qui se trouvait à proximité.

De plus, comme on peut le voir dans la vidéo, María Teresa Campos fait des gestes devant les caméras des médias comme pour impliquer qu’elle ne voulait plus parler car il n’y avait plus de sujets dont elle était la protagoniste. Une attitude avec laquelle il montre la fatigue qu’il ressent lorsqu’il est le protagoniste des polémiques actuelles dans la presse cardiaque.

María Teresa Campos s’est assise samedi dernier à Viva la vida et la vérité est qu’elle nous a surpris car loin de traiter et de régler les problèmes d’Isabel Gemio, Jorge Javier Vázquez et Edmundo Arrocet, le vétéran voulait se faufiler et ne pas parler ce qu’elle ne voulait pas. Après une semaine à préparer son interview comme la plus attendue, les téléspectateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux de voir la superbe et arrogante communicatrice avec Emma García.