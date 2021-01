10/03/2020 María Teresa redevient virale en dansant le reggaeton. MADRID, 7 (CHANCE) Il nous a déjà surpris il y a quelques mois en train de danser avec sa petite-fille Alejandra Rubio, chez Terelu Campos, dansant comme si elle était une adolescente reggaeton. Eh bien, maintenant, María Teresa Campos redevient virale sur les réseaux sociaux en téléchargeant une deuxième vidéo dans laquelle elle donne tout avec sa petite-fille. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

Elle nous a déjà surpris il y a quelques mois en train de danser avec sa petite-fille Alejandra Rubio, chez Terelu Campos, dansant comme si elle était une adolescente reggaeton. Eh bien, maintenant, María Teresa Campos redevient virale sur les réseaux sociaux en téléchargeant une deuxième vidéo dans laquelle elle donne tout avec sa petite-fille.

Et qui allait nous dire que nous allions voir María Teresa Campos danser sur la chanson Tattoo Remix, de Rauw Alejandro & Camilo. Comme si elle était une adolescente dont le corps bouge dès qu’elle écoute une chanson reggaeton, la matriarche du clan Campos est apparue dans une histoire sur sa petite-fille Alejandra, secouant ses hanches et souriant d’une oreille à l’autre.

Et c’est que cela, la seule chose qui reflète est que le jour des trois rois, María Teresa Campos était chez sa fille, Terelu Campos, accompagnée d’Alejandra Rubio et d’autres proches tels que Rocío Carrasco et Anabel Dueñas profitant d’une journée de o plus familier et avec une ambiance festive qui est démontrée dans la vidéo.