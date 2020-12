Cadre fourni par National Geographic où apparaît la journaliste Mariana van Zeller Observer les armuriers du cartel de Sinaloa au Mexique alors qu’ils travaillent dans leur arsenal, lors d’un épisode de «Trafficked». . / National Geographic / Muck Media

Los Angeles (USA), 8 décembre . .- Magazines, chaînes de télévision, thèses, analyses … le monde dispose de milliers d’outils pour analyser l’économie formelle et étudier ses mouvements sur les marchés noirs – et gris – dont dépend la moitié de la population, sont une inconnue absolue.

“Les marchés noirs ont explosé avec la pandémie. Pendant les crises qui surviennent, quand il n’y a pas d’autre moyen de gagner de l’argent et de nourrir la famille, on va au marché noir”, explique à Efe la journaliste Mariana van Zeller, chercheuse dans les zones sombres. de l’économie où des millions de personnes circulent de manière opaque sur toute la planète.

L’expert vient de créer “Trafficked” sur National Geographic et Disney +, une série documentaire qui, dans chaque épisode, plonge dans les mécanismes par lesquels circule l’économie souterraine: du trafic d’armes à l’échange lucratif d’animaux félins et aux nouvelles escroqueries sur Internet.

Après avoir couvert les cartels de la drogue au Mexique pendant des années (il a tenté d’interviewer “El Chapo”) et s’être plongé dans l’achat et la vente de fentanyl qui a frappé les familles de la classe moyenne américaine, van Zeller étend son enquête à un tout assortiment de pratiques de plus en plus interconnectées.

«Le marché noir est beaucoup plus répandu dans nos villes qu’on ne le pense, il existe partout», dit-il.

Dans l’un des épisodes, un groupe d’employés charge un véhicule avec des armes à Los Angeles (USA) qui la même nuit partira pour Sinaloa (Mexique) pour distribuer la marchandise dangereuse parmi les tueurs à gages.

«Cela s’est passé à 10 minutes de chez moi, dans une rue publique près d’une autoroute principale», se souvient-il.

Et ce n’est pas un événement isolé: «70% des armes qui provoquent la violence au Mexique et en Amérique centrale proviennent des États-Unis».

Alors que les armes descendent des États-Unis vers l’Amérique du Sud, les drogues vont dans l’autre sens. “Un cycle sans fin”, détaille-t-il.

TRAVAILLER DANS L’ÉCONOMIE DE LA CRIMINALITÉ PAR BESOIN

Mais ce que van Zeller montre dans la série, c’est à quel point la nécessité pousse de nombreuses personnes à compter sur les revenus gagnés dans une économie sans lois écrites ni protocoles de travail qui, en des temps turbulents comme la pandémie actuelle, laissent des millions de personnes sans protection.

«Il y a des gens stigmatisés qui ne veulent pas se sentir mal pour être dans ces mondes et expliquer comment ils y sont arrivés», raisonne-t-il.

Car dans la loi, comme dans la morale, il n’y a pas de ligne qui sépare le blanc du noir et d’innombrables questions se déplacent dans les zones grises.

C’est quelque chose qui est particulièrement apprécié dans un épisode où van Zeller suit la route de la cocaïne qui arrive aux États-Unis en provenance du Pérou, où il vit avec des routards, pour la plupart des adolescents, qui transportent des feuilles de coca et d’autres marchandises.

«Ils transportent d’énormes quantités, passent des nuits dans la jungle et dans les montagnes et ont même vu leurs amis se faire tuer devant eux», raconte le journaliste.

Mais il est difficile pour ces jeunes de ne pas travailler pour les plantations de coca, entreprise dont dépend l’essentiel de l’économie de leurs populations, ignorée des statistiques officielles.

“L’un d’eux m’a dit:” J’ai grandi dans une famille pauvre “, se souvient van Zeller. Sa seule chance était de gagner de l’argent de cette façon, de pouvoir aller à l’école et étudier. Ce n’était pas une décision, c’était la seule décision.”

«Et je voulais être dentiste pour faire des sourires», ajoute-t-il.

ÉCOUTER SANS JUGER

Fidèle à sa formation journalistique, van Zeller répète des conversations comme celle-là avec de nombreux participants des différentes sections du marché noir.

Le premier épisode découvre le mécanisme des escroqueries par téléphone et Internet qui s’est développé en Jamaïque, reproduisant de nombreuses tactiques d’autres trafics de sujets.

Lorsque vous interrogez certains employés de ces réseaux frauduleux, destinés principalement aux citoyens des pays développés, certains des acteurs concernés voient dans leur activité une sorte de réparation pour les dommages et l’appauvrissement que d’autres pratiques ont causés dans leur pays.

«J’essaie que le public passe du temps avec d’autres personnes (malgré la distance) et que le monde devienne plus compréhensible. La seule façon pour que ça soit meilleur», témoigne le journaliste.

Javier Romualdo