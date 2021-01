Mariano Martinez Il a utilisé ses réseaux sociaux pour partager l’un de ses passe-temps, auquel il s’est beaucoup accroché pendant la quarantaine: lecture. Mais en plus, il a dit qu’il avait dyslexie, un trouble d’apprentissage qui comprend des difficultés à lire en raison de problèmes d’identification des sons de la parole.

«J’aime beaucoup lire et je l’ai comme habitude. En quarantaine, c’était un allié formidable que je garde aujourd’hui », L’acteur a déclaré dans une vidéo qu’il a réalisée sur son compte Instagram. Puis, il a expliqué pourquoi malgré cela, il se peut que parfois il épelle mal: «Je fais une parenthèse pour vous dire que oui, j’aime lire, j’aime beaucoup et bien et tout ce que j’ai des fautes d’orthographe parce que J’ai déclaré dyslexie. Ce n’est pas un problème, mais c’est une difficulté pour certaines choses. J’ai encore d’énormes erreurs».

Mariano Martínez parle de sa dyslexie

Il n’est pas la seule célébrité à avoir déclaré avoir ce trouble. Facundo Arana, qui en plus de lire aime écrire des histoires, Télé-exposition:: “Mon énorme la dyslexie ne me permet pas de lire trop longtemps. Et regardez, j’ai des livres merveilleux … “.

“Je m’en vais. Je rentre tellement dans l’histoire, que plus tard je pars, je me coupe, je me disperse. Je peux tenir des conversations et des rassemblements pendant des jours, mais soudain non, soudain … oups! Je pars. Ça peut m’arriver de lire Borges ou Cortázar. Mais ce que je ne suis jamais parti, c’est Robin Wood. C’est un peu irrespectueux de parler de dyslexie: Je blâme la dyslexie comme si je pouvais la jeter au vent. Ne pensez pas que ce soit une chose dyslexique que je vous dis. Parfois, je peux passer une journée entière à dessiner, et parfois je ne peux pas passer cinq minutes sur le même dessin. Et ça m’arrive avec les livres », a-t-il expliqué.

Par conséquent, au moment de la rédaction de cet article, il a déclaré qu’il devait relire plusieurs fois: «J’ai erreurs de répéter certains mots. Mais quand je l’ai relu, je me rends compte. Et en plus, je le prends avec grande grâce. Si vous le dé-dramatisez, la dyslexie est tout à fait compréhensible. J’étais en retard parce qu’à mon époque, enfant, ce n’était pas diagnostiqué. Ils vous ont donné des coups de pied sur la frette et vous ont dit: «Vas-y, clochard!» ».

Dans son programme, en dialogue avec Gabriel Rolón, Pampita Il a également déclaré qu’il souffrait de dyslexie: «Je lis tout à l’envers et j’écris tout à l’envers. Si vous me dictez quelque chose, je l’écris d’une manière différente, et si j’apprends quelque chose dans un ordre, je dis d’abord la dernière partie “.

En l’écoutant, Rolón a apporté ses connaissances, après lui avoir demandé si elle avait été chargée de rechercher des informations. Mais cela a un traitement. J’imagine que vous l’avez découvert », commenta-t-il, et Caro l’interrompit: “Oui, il y a des exercices pour aider un peu.”

Déjà sur le sujet, Gabriel en a profité pour, en plus de s’adresser à Pampita, apporter une vision plus large de la dyslexie. «Tu sais ce qui se passe, Carolina? Il y a quelque chose de très important à comprendre que chaque être humain doit vivre avec quelque chose en remorque. Personne n’a tout, et personne ne peut tout faire. Certains diront que la dyslexie est une maladie et qu’il y a des exercices et qu’elle peut être traitée. D’autres diront: «Je suis très jaloux» ou «Je ne suis pas sûr de moi». L’important est d’accepter ce que nous avons».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la dyslexie comme un trouble de la lecture en raison de problèmes d’identification des sons de la parole et de compréhension de leur relation avec les lettres et les mots. Il s’agit d’une difficulté de lecture spécifique et significative qui ne peut s’expliquer uniquement par l’âge mental ou des problèmes de précision visuelle, entre autres causes.

