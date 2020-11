Lors de la visite que Mariano Rajoy effectue aux États-Unis, nous avons trouvé un fait très curieux. Le premier acte officiel du président espagnol a été d’honorer les troupes ennemies dans la guerre à Cuba que l’Espagne a perdue en 1898, plus précisément au cimetière d’Arlington.

Disons que pour parler à Obama (son supérieur dans l’oligarchie mondiale), ils l’ont «forcé» à honorer ceux qui sont tombés dans l’explosion dans le Maine dans laquelle des soldats américains sont morts dans une attaque de voiture sous faux drapeau comme Pearl Harbor en 1941 et le 11 septembre 2001.

Rappelons que l’USS Maine, un cuirassé de seconde classe de 12 ans et considéré comme obsolète même à la date de mise en service, a été, selon les autorités américaines, saboté dans le port de La Havane par des Espagnols dynamitant sa coque et coulant le navire le 15 février 1898 avec la mort consécutive de nombreux marins nord-américains (comme nous le voyons, les gens sont sacrifiés sans cérémonie par la confrérie, qu’ils fassent partie de l’un ou de l’autre camp)

Ce qui est curieux, c’est que ce naufrage a été le fusible qui a allumé la guerre hispano-nord-américaine, donnant l’excuse nécessaire aux États-Unis pour déclarer la guerre à l’Espagne pour s’emparer de cet important bastion stratégique qu’est Cuba près de la côte de Miami.

Encore plus curieuse était l’explosion du Maine, qui après avoir été analysée, il a été possible de vérifier comment l’explosion de la dynamite s’est passée de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui a montré que quelqu’un ayant accès aux magasins d’armes du navire s’était «auto-saboté». Dit destroyer pour justifier la guerre.

LE CÔTÉ NOIR EST TRÈS SÉDUCTEUR

Le cimetière d’Arlington est un monument avec un fort symbolisme Illuminati dans lequel la figure centrale est la flamme éternelle qui honore le président Kennedy assassiné en 1963. N’oublions pas que la flamme éternelle est la signature que la «fraternité» place les lieux où il a opéré.

Dans le cimetière, il y a plus de 260000 victimes des actions ordonnées par les Illuminati dans toutes les guerres prévues par eux pour enfin établir le NWO (Nouvel Ordre Mondial) et notre tout nouveau et lâche président honore, approuve et soutient ces actions en rendant hommage à l’incident de la Maine pour lequel des milliers d’Espagnols, d’Américains et de Cubains sont morts.

Un grand applaudissement pour ce président cruel pour ses citoyens qui les dévore avec la destruction de la protection sociale, les privatisations, les réformes du travail et les augmentations fiscales aveugles ainsi que la facilité infinie d’interdire et de restreindre que ses lois incorporent, un applaudissement fort. pour cette faible marionnette internationale qui adore les maîtres du monde.

Les victimes qu’il a honorées sont sûrement fières de son soutien (en particulier les victimes espagnoles et cubaines, dont aucune n’est enterrée à Arlington)

Ils règnent aujourd’hui … parce que vous obéissez!

Albert Camus

Adresse e-mail: joseluis@mundodesconocido.es